Datensicherheitsexperte warnt vor IT-Pandemie

Hamburg (ots) - Detlef Schmuck: "Die nächste Pandemie wird wahrscheinlich von

einem Computervirus ausgelöst"



Experte wertet den jüngsten Angriff auf die Impfstoffdaten von Biontech/Pfizer

als "Vorbote einer neuen Cybercrime-Welle"



"Während die ganze Welt noch im Fieber eines biologischen Virus taumelt, ist die

Wahrscheinlichkeit hoch, dass die nächste Pandemie von einem Computervirus

ausgelöst wird", sagt der Datensicherheitsexperte Detlef Schmuck,

Geschäftsführer des Hamburger Datendienstleisters TeamDrive GmbH. Der jüngste

Cyberangriff auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA, bei dem offenbar

Zulassungsdokumente für den Impfstoff von Biontech/Pfizer entwendet wurden, sei

"nur der Vorbote einer neuen Cybercrime-Welle", befürchtet der TeamDrive-Chef.

Als Vorbeugung empfiehlt er der Wirtschaft sensible Daten durchgängig

Ende-zu-Ende zu verschlüsseln, mit doppelter verschlüsselter Datenspeicherung

sowohl in der Cloud als auch auf Rechnern im Betrieb. Zusätzlich sollte sich

jedes Unternehmen gegen Cyberrisiken versichern.





Daten sind wichtigstes Betriebsvermögen"Die Daten stellen für die meisten Unternehmen in unserer digitalen Welt daswichtigste Betriebsvermögen dar", sagt Detlef Schmuck: "Die Firmen sind dahergut beraten, alle Anstrengungen zu unternehmen, ihre Daten maximal zu schützen."Ausgefallene Rechner ließen sich wieder in Gang bringen, Speicherwiederherstellen und getrennte Netzwerke erneut verbinden, "aber wenn wichtigeBetriebsinformationen einmal in fremde Hände geraten sind, ist der Schaden nichtwieder gut zu machen", gibt Schmuck zu bedenken.Ebenso folgenschwer sei ein Datenverlust: "Ohne Datenbestand ist die gesamte ITsinnlos und das Unternehmen konkursreif", warnt der Datensicherheitsexpertenicht ganz uneigennützig. Seine Firma TeamDrive bietet unterhttp://www.teamdrive.de einen Hochsicherheitsdatendienst an, der Duplikate allerDaten auf den Rechnern im Netzwerk in der Cloud speichert und zudem automatischregelmäßige Backups durchführt. Dabei werden die Daten durchweg Ende-zu-Endeverschlüsselt, so dass selbst bei einem Datendiebstahl die gestohlenenInformationen nicht entschlüsselt werden können und dadurch für den Dieb wertlossind. Detlef Schmuck erklärt: "Eine Cyberversicherung ist dringend angeraten, umdie Kosten im Fall der Fälle abzusichern. Aber sie kann das Geschehene nichtrückgängig machen. Zudem ist beim Abschluss einer Cyberversicherung ohnehin zuklären, wie gut der Datenschutz im Betrieb aufgestellt ist. Daher ergänzen sichCyberversicherung und Datenschutz ideal. Übrigens auch ohne IT-Pandemie, weil