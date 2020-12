Jennifer Smith wird Chief Marketing Officer bei Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), der weltweit führende Videoanbieter für Unternehmen, gab heute bekannt, dass Jennifer Smith die Stelle des Chief Marketing Officer (CMO) des Unternehmens besetzen wird. In ihrer neuen Position wird Smith Teil des obersten Führungsteams und sich um das Marketing einschließlich der Nachfragegenerierung, Produktvermarktung und Marketingkommunikation von Brightcove kümmern.

Jennifer Smith, Brightcove Chief Marketing Officer (Foto: Business Wire)

„Vor dem Hintergrund des stets steigenden Bedarfs von Unternehmen, ihre Interaktionen mit Kunden und Mitarbeitern zu verbessern, befinden sich Videos in einem entscheidenden Moment“, sagte Jeff Ray, Chief Executive Officer von Brightcove. „Jetzt kurz vor 2021 sehen wir eine erhöhte Nachfrage, von der wir ausgehen, dass sie weiter steigen wird. Jennifers breites Wissen, ihre Erfahrung und ihre Führungsfertigkeiten in der High-Tech-Industrie werden dazu beitragen, die Präsenz von Brightcove auf den globalen Märkten auszubauen.“

Smith ist eine internationale Marketing-Führungspersönlichkeit, die zu Brightcove mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Technologieunternehmen mitbringt. Sie wird für ihre Führungsfähigkeiten bei Markteinführungsstrategien sehr geschätzt und sieht auf eine bewährte Erfolgsbilanz bei der Verbesserung von Produkten, Absätzen und Vermarktungen für öffentliche und private Unternehmen zurück. Zuletzt war sie als CMO bei Alfresco Software (das kürzlich von Hyland übernommen wurde) tätig und leitete dort die Unternehmenstransformation von einem Technologieanbieter hin zu einem Plattform-Lösungsanbieter, während der sie sich um alle Aspekte rund ums Marketing kümmerte.

„Brightcove ist seit 15 Jahren Bestandteil der Videobranche und hat preisgekrönte Technologien entwickelt, die von Unternehmen in der ganzen Welt genutzt werden“, sagte Smith. „Mit der Weiterentwicklung der Kommunikation und ihrem Erfolg in der digitalen Welt wird die Erzählkunst mit Videos für Unternehmen immer zentraler in ihrer Bedeutung. Ich freue mich außerordentlich, mich dem Team von Brightcove anzuschließen, während wir das nächste Wachstumskapitel aufschlagen. Mit der Innovation im Mittelpunkt und mit einem Fokus auf außerordentlichen Diensten für Weltklasse-Kunden, ist Brightcove in der Position zu florieren, während wir weiter die Grenzen des mit Videos Machbaren erweitern.“

Smith hält einen BA Upper Class Degree in Business Management der Brunel University Business School in London. Derzeit ist sie Präsidentin des Boston Chapter von The CMO Club sowie Vorstandsmitglied beim CMO Summit von Evanta.

Informationen zu Brightcove

Optimal umgesetzte Videos können eine starke und anhaltende Wirkung erzielen. Sie öffnen Herzen. Sie ändern Sichtweisen. Sie fördern die Kreativität. Seit 2004 unterstützt Brightcove seine Kunden dabei, die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Video zu entdecken und zu erleben. Mit seiner preisgekrönten Technologie ermöglicht es Unternehmen in weltweit mehr als 70 Ländern, ihr Publikum auf mutige und innovative Weise zu erreichen.

Brightcove schafft dies durch die Entwicklung von Technologien, die einst unmöglich erschienen, die Bereitstellung eines einzigartigen, kompromisslosen Kundensupports und die Nutzung des Know-hows und der Ressourcen einer globalen Infrastruktur. Video ist das attraktivste und aufregendste Medium der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com. Video That Means Business.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

