NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag schnell von ihren anfangs größeren Verlusten erholt. Deutliche Gewinne waren angesichts weiter rasant steigender Corona-Infektionszahlen sowie enttäuschender Daten vom Arbeitsmarkt allerdings nicht drin. Derweil warteten die Anleger mit Spannung auf den ersten Kurs des Apartment-Vermittlers Airbnb , der am heutigen Tag den lang erwarteten Sprung auf das Börsenparkett wagt.

Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn dämmte der Dow Jones Industrial bei 30 024,19 Punkten sein Minus auf 0,15 Prozent ein. Zur Wochenmitte hatte der US-Leitindex abermals ein historisches Hoch markiert, war wegen Gewinnmitnahmen aber letztlich moderat ins Minus abgerutscht. Der vortags schwache, marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,07 Prozent auf 3675,46 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nach dem klaren Rücksetzer vom Vortag um 0,41 Prozent auf 12 415,36 Zähler hoch./gl/men