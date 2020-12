In einer Erklärung zur Stärkung der Medienkooperation werden chinesische und europäische Medien dazu aufgefordert, ihrer Verantwortung als öffentliche Informationsanbieter gerecht zu werden und gemeinsam der internationalen Gemeinschaft zu helfen, eine starke Kraft zur Überwindung der Pandemie zu formieren.

CMG and its European media partners issued the statement. /CCTV+ (Photo: Business Wire)

Die Erklärung wurde von der China Media Group (CMG) und ihren europäischen Medienpartnern herausgegeben. /CCTV+

Im Rahmen des „European Media Partners Cooperation Online Forum 2020“ am 10. Dezember, das von der CMG zum Thema „Mutual Trust Dialogue for Win-Win Cooperation“ („Dialog in gegenseitigem Vertrauen für eine Win-Win-Kooperation“) organisiert wurde, wurde die Erklärung veröffentlicht.

Während des Events erörterten 28 Delegierte von 25 Organisationen aus 16 europäischen Ländern und China ausführlich die Frage, wie man die Koordination verbessern, die Beziehungen vertiefen, sich im Kampf gegen die Pandemie vereinen und der Welt durch eine engere Zusammenarbeit mehr Vertrauen vermitteln kann.

Shen Haixiong, Präsident und Chefredakteur von CMG, legte drei Vorschläge zur aktuellen Situation der Medienbranche vor und erklärte: „Erstens sollten wir die Kooperation bei der Berichterstattung über die Bekämpfung von COVID-19 vertiefen, zweitens sollten wir den personellen Austausch zwischen den Medienunternehmen ausweiten und drittens sollten wir die zugrunde liegenden Mechanismen unserer Kooperation optimieren.“

In seiner Rede führte er aus, dass China und Europa einen breiten Konsens und ein gemeinsames Interesse daran haben, den Multilateralismus zu stärken und aktiv zu praktizieren, die globale Bewältigung von COVID-19 zu unterstützen und gemeinsam die weltweite wirtschaftliche Erholung zu fördern und das Problem des Klimawandels anzugehen. Unser Konsens überwiegt die bestehenden Differenzen bei weitem. Chinesische und europäische Medienpartner werden ihre Kooperation ausweiten und eine neue Phase des engeren, tieferen und pragmatischeren Dialogs und Austauschs beginnen.