AGRAVIS beteiligt sich an Innovationshub Seedhouse

Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/) stärkt

ihre Position als innovativer Dienstleister für die Landwirtschaft sowie als

Digitalisierungstreiber, der digitale Vertriebswege und neue profitable

Geschäftsmodelle entwickelt. Deshalb beteiligt sich das Agrarhandels- und

Dienstleistungsunternehmen zum 1. Januar 2021 am Innovationshub Seedhouse

(https://www.seedhouse.de/) mit Sitz in Osnabrück, das sich als Accelerator auf

Startups aus den Branchen Agrar, Ernährungswirtschaft und Digitalisierung

konzentriert. Das Seedhouse-Accelerator-Programm hilft Gründerteams in wenigen

Monaten von der Geschäftsidee zur Marktreife. Die Unterstützung besteht aus der

Bereitstellung von Büroinfrastruktur, individuellem Coaching und Mentoring sowie

Zugang zu einem Netzwerk aus potenziellen Kunden, Investoren und Partnern.

Seedhouse geht außerdem bei ausgewählten Startups Beteiligungen ein.



"Der stetige Austausch und die gegenseitige Unterstützung zwischen Startups und

etablierter Wirtschaft hat sich beim Seedhouse bewährt. Wir freuen uns sehr, in

Zukunft mit AGRAVIS einen weiteren starken Partner an der Seite unserer Startups

zu wissen" betont Florian Stöhr, Geschäftsführer der Seedhouse Accelerator GmbH.







aufgenommen zu werden. "Seedhouse ist eine hochinteressante Initiative für

AGRAVIS. Der Fokus auf Agrar, Ernährung und Digitalisierung, das innovative

Klima mit Hochschulen und lokalen Unternehmern und regional ansässigen

Branchenplayern bietet einen attraktiven Nährboden für Gründer. Wir freuen uns

sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Seedhouse und weiteren Gesellschaftern. Wir

sind überzeugt, dass AGRAVIS viele der dortigen Ideen aufgreifen, mitentwickeln

und integrieren kann", beschreibt AGRAVIS-Vorstandsmitglied Hermann Hesseler und

ergänzt: "Zudem ist es Ziel der AGRAVIS, interessante Startups früh

kennenzulernen und durch verschiedene Zusammenarbeitsmodelle Innovationen im

eigenen Konzern anzustoßen. Die Zusammenarbeit mit Seedhouse passt darüber

hinaus in die strategische Zielstellung der AGRAVIS, Innovations- und

Digitalisierungstreiber in der Landwirtschaft zu werden."



