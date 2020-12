Goldman Sachs startet mit Kaufsignal

Dem Abwärtstrend der letzten drei Jahre war ein langfristiger Aufwärtstrend vorausgegangen, nach einem Verlaufshoch bei 275,31 US-Dollar drehte der Wert in den aktuellen Abwärtstrend ab. Coronabedingt ging es bis Mitte März dabei auf ein Verlaufstief von 130,85 US-Dollar abwärts. Von diesem Niveau aus konnte sich Goldman Sachs noch in der ersten Jahreshälfte auf einen Wert von grob 220,00 US-Dollar erholen, bis Anfang November konsolidierte die Aktie grob seitwärts aus. In den letzten Wochen erfolgte schließlich die zweite große Kaufwelle und reichte direkt über den Widerstand von rund 240,00 US-Dollar sowie den aktuellen Abwärtstrend hinaus. Sollte jetzt ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb des Downtrends gelingen, dürften mittelfristig die Weichen wieder auf steigende Notierungen gestellt werden.

Wochenschlusskurs entscheidend!

Bis an die Jahreshochs aus Anfang 2020 reicht es für Goldman Sachs zwar noch nicht ganz, dies könnte sich jedoch mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 250,00 US-Dollar für die nächsten Tage andeuten. Darüber findet das Papier der US-Investmentbank bei 275,31 US-Dollar und somit den Jahreshochs aus 2018 eine weitere mittelfristige Zielmarke vor. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN KE0HJY können Investoren insgesamt eine Rendite von 145 Prozent erwirtschaften. Sollte der Ausbruchsversuch allerdings misslingen und Goldman Sachs unter ein Niveau von mindestens 230,00 US-Dollar zurückfallen, müsste eine Ehrenrunde mit Abschlägen zurück auf den Support von 210,00 US-Dollar einkalkuliert werden.