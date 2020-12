Veristat von Pharma Tech Outlook als bestes Unternehmen für Patientenrekrutierung 2020 ausgezeichnet

Veristat, ein global tätiges, wissenschaftlich orientiertes Auftragsforschungsinstitut, wurde von Pharma Tech Outlook als eine der „Top Patient Recruitment Companies 2020“ ausgezeichnet. Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Start-ups und mittelständischen Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie bietet Veristat erstklassige Unterstützung für komplexe Studien in zahlreichen therapeutischen Bereichen. Das Unternehmen verfolgt stets einen patientenzentrierten Ansatz, ist hoch innovativ und formuliert flexible Lösungen, die den Patienten zugutekommen und sie zur Teilnahme an klinischen Studien motivieren.

„In der digitalen Welt von heute nehmen Patienten proaktiv an ihren Gesundheitsplänen teil und suchen online nach Informationen über verschiedene Krankheiten und Behandlungen“, erklärte Shaheen Limbada, Executive Vice President, Global Clinical Operations von Veristat. „Wir konzentrieren uns darauf, das Potenzial und die vorgesehenen Teilnehmer für Studien über digitale Medien und Online-Plattformen zu erreichen. Veristat kuratiert hoch relevante und geeignete Patientenpopulationen, indem es eigenentwickelte, maßgeschneiderte Strategien für Marketing- und Suchmaschinenoptimierung einsetzt. Diese Strategien sorgen für eine effiziente und kostengünstige Verbesserung der Erfolgsraten bei der Patientenrekrutierung und -bindung für Studien.“

Als schnelle Reaktion auf die COVID-19-Situation mit einem durchdachten wissenschaftlichen Ansatz hat Veristat virtuelle Ökosysteme für Kunden erweitert, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, um die Kontinuität laufender und neuer klinischer Studien zu gewährleisten. Das Unternehmen hat eine „Methodik für Rettungsstudien“ entwickelt, die aus einer Reihe unkonventioneller, GCP-konformer (Good Clinical Practice) Taktiken zur Unterstützung von Studien besteht. Durch die Einrichtung virtueller Standorte stellt Veristat die Kontinuität der Studien sicher und ermöglicht es Patienten, aus der Ferne über telemedizinische Patientenportale und mittels Hausbesuchen an Studien teilzunehmen. Der Zugang zu den erforderlichen Geräten und medizinischen Hilfsmitteln ermöglicht es Patienten, die Programme zeitnah fortzusetzen, und den Kunden, neue Programme zu beginnen. Mit seinen Rettungsstrategien hat das Unternehmen die Patientenrekrutierung während der gesamten Pandemie sichergestellt. Dazu gehörten Web-Konsolentechnologie für die Interaktion des Personals, Patientenportale für die telemedizinische Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten sowie sichere Dokumentenaustauschportale für die Sammlung von Studiendokumentation.