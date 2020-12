Wien (ots) - Weder Virus, Lockdown noch Krise konnten den innovativenUnternehmer Oscar Karem stoppen. Jüngste Investition von Oscar Karem ist dasstart-up SELFMADE. Das ist ein neues, digitales Magazin für Wirtschaft, Karriereund Lifestyle, das virtuell am Dienstag in Form einer Web-TV-Show gelaunchtwird.SELFMADE Magazin versteht sich als Wegweiser für Menschen, die sich täglichweiterentwickeln wollen und proaktiv Erfolge anstreben. Das neue Online-Mediumbietet zusätzlich eine Plattform für jene Menschen, die ihren Erfolg und ihrGlück selbst verantwortlich kreieren und dazu ständig proaktiv neue Ideen,Inspirationen, Know-how und Motivation finden wollen. Lebensnahe, greifbareStories von Menschen, die durch ihre individuelle Herangehensweise Zieleerreicht haben, zeigen die unterschiedlichen Selfmade-Wege zum Erfolg auf.Mehr Informationen:http://www.selfmade-magazin.athttp://www.oscarkarem.comSELFMADE. Neues Online-Magazin für Wirtschaft, Erfolg und Lifestyle geht an denStart.Virtual-Launch-Event mit Präsentation des Magazins, des Herausgebers undInvestors sowie SELFMADE-Interviewgästen.Datum: 15.12.2020, 20:15 - 21:30 UhrWien, ÖsterreichOrt: Youtube, Link Oscar Karem Channel.Url: https://www.youtube.com/channel/UCSkJ9uPlanlI2LrSIQOYRtQPressekontakt:Blackwood GmbHAlexandra KoncarPR & Mediarelations+43-(0)664-2606011mailto:a.koncar@oscarkarem.comhttp://www.oscarkarem.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150201/4787946OTS: Blackwood GmbH