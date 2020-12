Oiltanking Copenhagen und Matrix Global veranstalten erste Auktion für Tanklagerkapazitäten für Raffinerieprodukte

Zusammen mit der Versteigerung von monatlich 77.150 cbm im Rahmen dieser Auktion hat Matrix nun mehr als 79,5 Millionen cbm Tanklagerkapazität über seine Auktionsplattformen versteigert. Dazu gehören im Wesentlichen 74,4 Millionen cbm im Offshore-Ölhafen Louisiana (LOOP) an der US-Golfküste und 4,3 Millionen cbm in der AMID-Anlage in Cushing, Oklahoma.

Richard Redoglia, CEO von Matrix, erklärt: "Dank der Unterstützung von Oiltanking können wir unser Programm erweitern und einen befristeten Vertrag für die Lagerung von Produkten anbieten, noch dazu auf internationaler Ebene. Der Einsatz eines elektronischen Auktionsverfahrens für den Verkauf von Tanklagerkapazitäten in Echtzeit ermöglicht es Energieunternehmen, in diesem sich schnell verändernden Umfeld effizient mit Risiken umzugehen. Gleichzeitig wird den Unternehmen ein effizientes Mittel zum Verkauf ihrer Tanklagerkapazität an die Hand gegeben. Die Upstream- und Downstream-Sektoren des Marktes nutzen seit Jahrzehnten verschiedene Formen von Derivaten-, Futures- und Online-Plattformen. Unser Erfolg zeigt die Fähigkeit des Midstream-Tankraumsektors, sich anzupassen und Transaktionen auf allen Märkten abzuschließen."

Sjoerd Boer, Vice President, Commercial Oiltanking EMEA: ''Durch die erstmalige erfolgreiche Versteigerung von Jet Fuel-Kapazitäten für Oiltanking Copenhagen, in Zusammenarbeit mit Matrix und unter Nutzung der Matrix-Plattform, konnte Oiltanking einen weiteren wichtigen Meilenstein in ihrer Roadmap für Digitalisierung und Innovation realisieren. Dies unterstützt unsere Vision, der bevorzugte Partner in der Energielogistik zu sein. Wir werden mit Partnern wie Matrix auch in Zukunft innovative Projekte entwickeln, um unsere Kunden weltweit noch besser zu versorgen."