MagForce AG startet Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

Berlin, 10. Dezember 2020 Der Vorstand der MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu rund 6 Prozent gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Die Kapitalerhöhung soll durch die Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt werden.

Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen und qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unmittelbar nach dieser Mitteilung beginnt, zum Erwerb angeboten. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wird der Vorstand nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens, das voraussichtlich am 10. Dezember 2020 durchgeführt wird, die Anzahl der Neuen Aktien und den Platzierungspreis festlegen und anschließend zusammen mit dem endgültigen Bruttoemissionserlös bekannt geben.