Eine Allianz aus 40 US-Bundesstaaten klagt gemeinsam mit der Bundesregierung in Washington gegen den Social-Media-Riesen Facebook. Ihr Vorwurf: Der Konzern verteidige seine Marktstellung mit wettbewerbswidrigen Mitteln.

Im Kern geht es um die Übernahmen des sozialen Netzwerks Instagram im Jahr 2012 und des Kurznachrichtendienstes Whatsapp 2014. Beide Deals waren damals durch die Handelskommission FTC genehmigt worden.

Seitdem wurden die Plattformen immer mehr in das Facebook-Ökosystem integriert. Über alle drei Netzwerke gemeinsam erreicht Facebook mehr als 2,5 Milliarden Nutzer täglich. Diese Marktmacht ist den US-Behörden schon länger ein Dorn im Auge. „Facebook hat seine Monopolmacht genutzt, um kleinere Rivalen zu vernichten und die Konkurrenz auszulöschen, alles auf Kosten alltäglicher Nutzer“, so die federführende Justizministerin des Bundestaates New York, Letitia James, in einer Mitteilung.