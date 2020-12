Nobelpreisträger auf Stockholmer Zeremonie gewürdigt

Zuvor war das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bei einer kurzen Preisübergabe geehrt worden. Die UN-Organisation bekam die Auszeichnung in ihrem Hauptsitz in Rom überreicht.

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach der Übergabe des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm sind auch die weiteren Preisträger feierlich für ihre Errungenschaften gewürdigt worden. Auf einer aus dem Rathaus von Stockholm übertragenen Online-Zeremonie zollten die Nobel-Institutionen am Donnerstag den Preisträgern in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften Respekt, darunter auch dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel. In der schwedischen Hauptstadt selbst war wegen der Corona-Lage diesmal kein Preisträger dabei.

Alle weiteren Preisträger hatten ihre Nobelmedaillen und -urkunden bereits im Vorfeld in ihren Heimat- oder Forschungsländern erhalten, zwei davon in Deutschland: Genzel nahm seinen Preis in der Kategorie Physik am Dienstag in der Münchner Staatskanzlei aus den Händen des schwedischen Botschafters Per Thöresson entgegen. Einen Tag zuvor hatte Thöresson bereits die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier in Berlin mit dem Chemie-Nobelpreis ausgestattet. Die Französin forscht in der deutschen Hauptstadt.

Die Namen der Nobelpreisträger sind im Oktober bekanntgegeben worden. Die normalerweise sehr prunkvollen Preiszeremonien am Todestag von Alfred Nobel (1833-1896) am 10. Dezember wurden wegen der Coronavirus-Pandemie diesmal stark reduziert, die anschließenden Bankette in Oslo und Stockholm bereits vor längerem abgesagt.