10.12.2020 / 18:15 CET/CEST

Die Regierung von St. Kitts und Nevis sowie SKELEC und Leclanché beginnen mit dem Bau des größten Solarstromerzeugungs- und Speichersystems der Karibik



- Ein innovatives, voll integriertes photovoltaisches Solarstromerzeugungs- und Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichersystem wird 30 bis 35 % der dieselbetriebenen Grundlaststromerzeugung der Inseln ersetzen.

- Nachhaltiges Microgrid-System zur Reduzierung der CO2-Emissionen um mehr als 740.000 Tonnen über 20 Jahre



BASSETERRE, St. Kitts und Nevis und YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 10. Dezember 2020 - Die Regierung von St. Kitts und Nevis, die staatliche St. Kitts Electric Company (SKELEC) und Leclanché SA (SIX: LECN) haben heute den Spatenstich für ein bahnbrechendes Projekt zur Erzeugung und Speicherung von Solarenergie vorgenommen, das in den nächsten 20-25 Jahren zwischen 30-35 % des Grundlastenergiebedarfs von St. Kitts decken und gleichzeitig den Kohlendioxidausstoß um mehr als 740.000 Tonnen reduzieren wird.

Das 70-Millionen-Dollar-Microgrid-Projekt wird von Leclanché gebaut, einem der weltweit führenden Energiespeicherunternehmen, das als Hauptauftragnehmer für Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) fungieren wird. Leclanché wird zusammen mit seinem wichtigsten Unterauftragnehmer Grupotec mit Sitz in Valencia (Spanien), einem erfahrenen Ingenieur- und Bauunternehmen und Marktführer im Bereich der photovoltaischen Energie, eine schlüsselfertige Solar-plus-Speicherlösung bereitstellen. Leclanché wird die Anlage im Rahmen seines strategischen Bau-, Eigentums- und Betriebsmodells über seine Tochtergesellschaft SOLEC Power Ltd. mit Partner Solrid Ltd. besitzen und betreiben.