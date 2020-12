Frankfurt (ots) - In 2020 liegt der durchschnittliche nominale Gehaltszuwachs in

Deutschland bei 2,2 Prozent, das inflationsbereinigte Plus beläuft sich auf 1,7

Prozent. Die Inflationsrate fällt in 2020 mit 0,5 Prozent deutlich niedriger aus

als in 2019 mit 1,3 Prozent. Damit liegt die reale Lohnsteigerung erheblich über

den Vorjahresniveaus.



Dies sind die Ergebnisse der weltweiten Vergütungsstudien (https://www.mercer.co

m/our-thinking/hr-professionals-compensation-planning-2020.html) , für die

Mercer branchenübergreifend die Entwicklung der Löhne und Gehälter untersucht.

Basis der Studie ist die globale Vergütungsdatenbank von Mercer, die Daten von

15 Millionen Stelleninhabern aus mehr als 39.000 Organisationen umfasst. Für

Deutschland hat Mercer Vergütungsdaten von 758 Organisationen mit 372.000

Stelleninhabern ausgewertet.







zweite Unternehmen hat die Gehälter um 2,6 Prozent oder mehr erhöht. Die

höchsten nominalen Steigerungsraten in 2020 verzeichnen die Branchen Life

Sciences und Konsumgüter mit jeweils 2,6 Prozent, die chemische Industrie mit

2,4 Prozent und High-Tech mit 2,3 Prozent. Die Automobilindustrie liegt mit 1,6

Prozent am unteren Ende. Die Zahlen berücksichtigen auch Nullrunden, die es je

nach Branche unterschiedlich häufig gab - von wenigen Ausnahmen bis hin zu 40

Prozent der Unternehmen.



"Fast jedes zweite Unternehmen hat unterjährig die Pläne für Gehaltsanpassungen

geändert. Davon haben 47 Prozent die Gehaltsanpassungen um durchschnittlich

sechs Monate verschoben und 55 Prozent die Werte angepasst, die meisten davon

auf eine Nullrunde. Dies geht in den meisten Fällen auf die Auswirkungen von

COVID-19 zurück", kommentiert Thomas Gruhle, Vergütungsexperte bei Mercer.



Der Großteil der befragten Unternehmen hat die variable Vergütung für das

Performance-Jahr 2019 in 2020 weitestgehend ausgezahlt wie geplant (92 Prozent).

27 Prozent der Unternehmen planen für 2020 mit einem niedrigeren Zielwert im

Vergleich zu dem tatsächlich ausgezahlten Bonus für 2019. Etwa ein Drittel hat

sich noch nicht festgelegt.



Höhere Anpassung in 2021 - aber weniger im Geldbeutel



Die Planungen für 2021 sind für viele Unternehmen noch mit einer großen

Unsicherheit verbunden. Die Anpassungen bleiben aber voraussichtlich auf einem

niedrigeren Niveau bei weniger Nullrunden als in 2020. In 2021 liegt der

durchschnittliche nominale Gehaltszuwachs in Deutschland voraussichtlich bei 2,3

Prozent, das inflationsbereinigte Plus beläuft sich auf 1,2 Prozent, da die Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die Entwicklungen gestalten sich in diesem Jahr besonders heterogen. Jedeszweite Unternehmen hat die Gehälter um 2,6 Prozent oder mehr erhöht. Diehöchsten nominalen Steigerungsraten in 2020 verzeichnen die Branchen LifeSciences und Konsumgüter mit jeweils 2,6 Prozent, die chemische Industrie mit2,4 Prozent und High-Tech mit 2,3 Prozent. Die Automobilindustrie liegt mit 1,6Prozent am unteren Ende. Die Zahlen berücksichtigen auch Nullrunden, die es jenach Branche unterschiedlich häufig gab - von wenigen Ausnahmen bis hin zu 40Prozent der Unternehmen."Fast jedes zweite Unternehmen hat unterjährig die Pläne für Gehaltsanpassungengeändert. Davon haben 47 Prozent die Gehaltsanpassungen um durchschnittlichsechs Monate verschoben und 55 Prozent die Werte angepasst, die meisten davonauf eine Nullrunde. Dies geht in den meisten Fällen auf die Auswirkungen vonCOVID-19 zurück", kommentiert Thomas Gruhle, Vergütungsexperte bei Mercer.Der Großteil der befragten Unternehmen hat die variable Vergütung für dasPerformance-Jahr 2019 in 2020 weitestgehend ausgezahlt wie geplant (92 Prozent).27 Prozent der Unternehmen planen für 2020 mit einem niedrigeren Zielwert imVergleich zu dem tatsächlich ausgezahlten Bonus für 2019. Etwa ein Drittel hatsich noch nicht festgelegt.Höhere Anpassung in 2021 - aber weniger im GeldbeutelDie Planungen für 2021 sind für viele Unternehmen noch mit einer großenUnsicherheit verbunden. Die Anpassungen bleiben aber voraussichtlich auf einemniedrigeren Niveau bei weniger Nullrunden als in 2020. In 2021 liegt derdurchschnittliche nominale Gehaltszuwachs in Deutschland voraussichtlich bei 2,3Prozent, das inflationsbereinigte Plus beläuft sich auf 1,2 Prozent, da die