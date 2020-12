magniX, Sydney Seaplanes und Dante Aeronautical kooperieren für das weltweit erste vollelektrische Cessna Caravan STC-Programm

SYDNEY, Australien und EVERETT, Washington, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- magniX , das Unternehmen, das die Revolution der elektrischen Luftfahrt vorantreibt, Sydney Seaplanes, der führende Betreiber von Wasserflugzeugen in Australien und Dante Aeronautical, ein Entwickler und Integrator von elektrischen und hybriden neuen Luftfahrtkonzepten in Australien und Spanien, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um auf das weltweit erste Programm für die ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certificate - STC) für eine elektrische Cessna Caravan hinzuarbeiten. Sydney Seaplanes und Dante Aeronautical werden mit dem Antriebssystem von magniX auf ein STC hinarbeiten, indem sie die Cessna Caravan zum ersten vollelektrischen Flugzeug umrüsten, das von der australischen Zivilluftfahrtbehörde CASA (Civil Aviation Safety Authority) zugelassen wird.

Weltweit führender Anbieter von elektrischer Antriebstechnologie arbeitet mit führenden Charter- und Integrationsunternehmen in Australien und im Südpazifik zusammen, um Elektroflugzeuge bereitzustellen

„Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem wir Tausende von Passagieren über atemberaubende Aussichten rund um den Hafen von Sydney geflogen haben, freuen wir uns, unseren nächsten Schritt in die Zukunft des Fliegens zu tun", sagte Aaron Shaw, CEO von Sydney Seaplanes. „Als einziges Unternehmen, das bereits zwei vollelektrisch vergrößerte Verkehrsflugzeuge angetrieben und geflogen hat, ist magniX der ideale Partner, um uns nicht nur bei der Elektrifizierung unserer Flugzeuge zu unterstützen, sondern auch beim Aufbau einer elektrischen Zukunft, die unseren Reisenden und der Umwelt zugutekommt. Diese trilaterale Partnerschaft bedeutet, dass Sydney Seaplanes eine integrale Rolle bei der Zertifizierung, der Annahme und dem Vertrieb emissionsfreier Luftverkehrsdienste und -technologien spielen wird."

Es wird erwartet, dass die STC bis Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Sydney Seaplanes in der Lage sein, die STC als Service für andere Caravan-Betreiber in der Region anzubieten. Die Partnerschaft wird Sydney Seaplanes in Australien, Neuseeland und im südpazifischen Raum als führendes Unternehmen für den Betrieb und die Vergrößerung von Elektroflugzeugen positionieren, mit Dante als Referenztechnologie-Integrator.