Coca-Cola European Partners Deutschland gewinnt den renommierten Corporate Health Award 2020 in der Branche Konsumgüter (FOTO)

Berlin (ots) - Am 9. Dezember 2020 wurden die sozial nachhaltigsten Arbeitgeber

Deutschlands ausgezeichnet



Das Jahr 2020 stand ganz unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und stellte alle

Unternehmen in Deutschland vor große Herausforderungen. Der Erhalt und die

Förderung der Gesundheit von Mitarbeiter*innen verzeichnete somit erneut einen

enorm gesteigerten Stellenwert. Die Arbeitgeber mit den vorbildlichsten

Konzepten wurden nun mit Deutschlands führender Auszeichnung im Bereich des

betrieblichen Gesundheitsmanagements geehrt. Den Corporate Health Award in der

Branche Konsumgüter erhielt die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH.



Der von EUPD und der Handelsblatt Media Group im Jahr 2009 initiierte Corporate

Health Award wird jährlich an jene Arbeitgeber verliehen, die sich nachweislich

überdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter*innen engagieren

und eine vorausschauende, nachhaltige Personalstrategie verfolgen. So setzt auch

der diesjährige Gewinner ein wichtiges Zeichen für die gesamte

Konsumgüter-Branche: "Die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH

investiert erfolgreich in die Gesundheit der Beschäftigten und positioniert sich

durch innovative Konzepte als Pionier der Branche. Eine systematische

Gesundheitsstrategie sowie eine starke Zielorientierung bereiten diesen

erstklassigen Weg. Zahlreiche Multiplikatoren tragen das Thema Gesundheit

nachhaltig ins Unternehmen und unterstützen so eine flächendeckende

Sensibilisierung", so Steffen Klink, Director Corporate Health Award.







Deutschland GmbH kommentiert: "Diese Auszeichnung ist eine Ehre und wir freuen

uns sehr, den CHA in diesem besonderen Jahr gewonnen zu haben. Er ist ein Beweis

dafür, dass unser betriebliches Gesundheitsmanagement zu den besten im Land

gehört und die Gesundheitskultur bestmöglich fördert."



Wissenschaftliche Expertise und Evaluationsprozess



Der Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentes

Corporate Health Management. Ziel des vorausgehenden, umfangreichen Evaluations-

und Auditierungsprozesses ist es, vor allem in den Führungspositionen der

deutschen Wirtschaft die Einsicht in die Notwendigkeit von Investitionen in

betriebliche Gesundheitssysteme zu stärken und vor dem Hintergrund des

demographischen Wandels die Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes Corporate

Health Management sicherzustellen. Eines wurde im diesjährigen Auswahlprozess

deutlich: Viele Unternehmen haben erkannt, dass es für die Positionierung im

Markt immer wichtiger wird, soziale Nachhaltigkeit als strategisches Ziel zu

fokussieren. Die Zahl der Bewerber um den Award, die sich in einem

anspruchsvollen, wissenschaftlichen Auswahlprozess dem Branchenvergleich

gestellt haben, hat sich auch in diesem Jahr auf 352 Organisationen weiter

erhöht. Bei den Auswertungen der Studiendaten zeigte sich deutlich: Eine

operative Gesundheitsförderung stellt zwar ein etabliertes Instrument dar, der

Fokus der Arbeitgeber wird jedoch mehr und mehr auf Corporate Health

"Strategien" und "Strukturen" gelegt. Ebenfalls erkennen die Unternehmen vor dem

Hintergrund der Herausforderungen des heutigen Arbeitsmarktes die Bedeutung

einer entsprechenden Unternehmenskultur für die Zukunftsfähigkeit ihrer

Organisation auf höchster Management-Ebene an.



Über den Corporate Health Award



Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland

für exzellentes Corporate Health Management. In 2020 zählten 352 Arbeitgeber aus

15 Branchen zu den Bewerbern um die begehrten Awards, die sich einem

anspruchsvollen wissenschaftlichen Auswahlverfahren gestellt haben. Mehr

Informationen: http://www.corporate-health-award.de



Über Coca-Cola European Partners



Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) ist mit einem

Absatzvolumen von mehr als 3,8 Milliarden Litern (2019) das größte deutsche

Getränkeunternehmen. Sie ist für die Abfüllung sowie den Verkauf und Vertrieb

von Coca-Cola Markenprodukten in Deutschland verantwortlich. Die CCEP DE betreut

ca. 325.000 Handels- und Gastronomiekunden und beschäftigt rund 7.600

Mitarbeiter. Die CCEP DE ist Teil von Coca-Cola European Partners (CCEP), einem

der führenden Konsumgüterhersteller in Europa. CCEP bedient über 300 Millionen

Konsumenten in 13 Ländern mit einer breiten Auswahl von alkoholfreien Getränken.



Pressekontakt:



Anja Jonas

Communications Manager

Coca-Cola Deutschland GmbH

mailto:presse@coca-cola.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7974/4788032

OTS: Coca-Cola Deutschland





Christian Lösch, Director Total Rewards bei Coca-Cola European PartnersDeutschland GmbH kommentiert: "Diese Auszeichnung ist eine Ehre und wir freuenuns sehr, den CHA in diesem besonderen Jahr gewonnen zu haben. Er ist ein Beweisdafür, dass unser betriebliches Gesundheitsmanagement zu den besten im Landgehört und die Gesundheitskultur bestmöglich fördert."Wissenschaftliche Expertise und EvaluationsprozessDer Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentesCorporate Health Management. Ziel des vorausgehenden, umfangreichen Evaluations-und Auditierungsprozesses ist es, vor allem in den Führungspositionen derdeutschen Wirtschaft die Einsicht in die Notwendigkeit von Investitionen inbetriebliche Gesundheitssysteme zu stärken und vor dem Hintergrund desdemographischen Wandels die Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes CorporateHealth Management sicherzustellen. Eines wurde im diesjährigen Auswahlprozessdeutlich: Viele Unternehmen haben erkannt, dass es für die Positionierung imMarkt immer wichtiger wird, soziale Nachhaltigkeit als strategisches Ziel zufokussieren. Die Zahl der Bewerber um den Award, die sich in einemanspruchsvollen, wissenschaftlichen Auswahlprozess dem Branchenvergleichgestellt haben, hat sich auch in diesem Jahr auf 352 Organisationen weitererhöht. Bei den Auswertungen der Studiendaten zeigte sich deutlich: Eineoperative Gesundheitsförderung stellt zwar ein etabliertes Instrument dar, derFokus der Arbeitgeber wird jedoch mehr und mehr auf Corporate Health"Strategien" und "Strukturen" gelegt. Ebenfalls erkennen die Unternehmen vor demHintergrund der Herausforderungen des heutigen Arbeitsmarktes die Bedeutungeiner entsprechenden Unternehmenskultur für die Zukunftsfähigkeit ihrerOrganisation auf höchster Management-Ebene an.Über den Corporate Health AwardDer Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschlandfür exzellentes Corporate Health Management. In 2020 zählten 352 Arbeitgeber aus15 Branchen zu den Bewerbern um die begehrten Awards, die sich einemanspruchsvollen wissenschaftlichen Auswahlverfahren gestellt haben. MehrInformationen: http://www.corporate-health-award.deÜber Coca-Cola European PartnersCoca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) ist mit einemAbsatzvolumen von mehr als 3,8 Milliarden Litern (2019) das größte deutscheGetränkeunternehmen. Sie ist für die Abfüllung sowie den Verkauf und Vertriebvon Coca-Cola Markenprodukten in Deutschland verantwortlich. Die CCEP DE betreutca. 325.000 Handels- und Gastronomiekunden und beschäftigt rund 7.600Mitarbeiter. Die CCEP DE ist Teil von Coca-Cola European Partners (CCEP), einemder führenden Konsumgüterhersteller in Europa. CCEP bedient über 300 MillionenKonsumenten in 13 Ländern mit einer breiten Auswahl von alkoholfreien Getränken.Pressekontakt:Anja JonasCommunications ManagerCoca-Cola Deutschland GmbHmailto:presse@coca-cola.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7974/4788032OTS: Coca-Cola Deutschland