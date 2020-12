"Die EZB hat mit Ihrem Maßnahmenpaket fast eine Punktlandung hingelegt", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. In der Summe seien die Markterwartungen getroffen worden. Die Enttäuschung an den Finanzmärkten dürfte daher nicht anhalten. "Die Geldpolitik bleibt im Krisenmodus, das Zinsniveau bleibt am Boden festgenagelt", so Kater.

Deutlicher gestiegen sind die Kurse britischer Staatsanleihen. Sie profitierten von der anhaltenden Unsicherheit um die Verhandlungen um den Brexit-Handelspakt. Die EU hat Großbritannien eine letzte Frist bis Sonntag gesetzt. Beim gemeinsamen Abendessen zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson am Mittwochabend gab es keine Lösung./jsl/men