Impfstoff-Studienergebnisse von Biontech/Pfizer in Fachjournal Die ersten Ergebnisse der Phase-III-Studie zum Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer sind nun auch im renommierten Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht worden. In dem Artikel …