Die IPOs an der Wall Street gestern (DoorDash) und heute (Airbnb) zeigen den ganzen Wahnsinn an der Wall Street im Brennglas! Doordash etwa ist mit 120% des gesamten (Essensliefer-)Marktes bewertet - dabei ist die Wall Street doch ansonsten überzeugt, dass die Pandemie durch die Imptstoffe bald vorbei sei (was bei Essens-Lieferanten dann zu eher weniger Geschäft führen dürfte). Heute dann Airbnb, die Aktie eigentlich mit 68 Dollar in der ersten Zuteilung, Erstindikation dann 150 Dollar. Wer glaubt, hier langfristig sinnvolle Investments zu tätigen, hat viel Fantasie! Urheber solcher Exzesse der Aktienmärkte aber sind die Notenbanken - und pardoxerweise erhöhen diese langfristig die Gefahr für die Aktienmärkte erheblich!

