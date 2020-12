Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Der progressive Rassismus – Wie unsere geistige Kultur zerbricht In Frankreich tobt seit 2018 ein Kulturkrieg. Die ehemalige Linke ist in lauter identitäre Strömungen zerbrochen: Homosexuelle, Feministinnen, Altlinke stehen plötzlich nicht mehr an vorderster Front der ›Befreiung‹, sondern sie werden nun selber …