Eigentlich wollte sich paragon längst von der zwischenzeitlich ungeliebten Tochtergesellschaft Voltabox getrennt haben. Doch nachdem sich der Verkauf schon länger verzögert hat, wird paragon die Mehrheit an Voltabox nicht mehr in diesem Jahr los. „paragon ist in der glücklichen Lage, die Werterholung der Voltabox-Aktie nach dem schwierigen Marktumfeld 2020 abwarten zu können”, heißt es am Donnerstag vonseiten des Unternehmens ...