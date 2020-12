B Medical Systems liefert Ultratiefkühlgeräte für Transport, Verteilung und Lagerung der Covid-19 Impfstoffe und berät staatliche Stellen

München (ots) - Schnelle Immunisierung der Menschheit gegen Covid-19 und das

Ende der Pandemie hängen maßgeblich von Ultratiefkühlgeräten ab



- Die Logistik Corona-Impfung ist die größte jemals durchgeführte globale

humanitäre Aktion

- Regierungen greifen auf Expertise von B Medical Systems zurück

- Die Nachfrage nach Ultratiefkühlgeräten von B Medical Systems explodiert

- Ineffiziente Logistikabläufe verlangsamen das Impfprogramm und verursachen

hohe Kosten für die Lagerung der Impfstoffe

- Der sichere Transport der Impfstoffe auf der letzten Meile, z. B. zu

Pflegeheimen, stellt eine signifikante Herausforderung dar





Die erste Corona-Impfstoffe sind verfügbar. Jetzt müssen sie unverzüglich undsicher in die ganze Welt geliefert werden, um die Pandemie zu beenden. Doch dieextreme Fragilität der mRNA-Impfstoffe stellt hohe logistische Anforderungen:Die bisher entwickelten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna erforderneine besonders niedrige Temperatur bei Lagerung und Transport und somit diestrikte Einhaltung der Kühlkette. Das macht die Logistik kompliziert und dieCorona-Impfung zur größten jemals durchgeführten humanitären Aktion.Die Kühlkette für die neu verfügbaren Corona-Impfstoffe muss schnell aufgebautwerden, damit dieseschnell und sicher verteilt werden können. Regierungen allerLänder, auch die deutsche, bauen in rasender Geschwindigkeit ihre Impfprogrammeaus. Expertise dazu holen sie sich bei Experten wie B Medical Systems (BMS). DerSpezialist für Medizintechnik berät beispielsweise derzeit die EU bei derErstellung einer Readiness Checklist, mit der die Mitgliedsstaaten prüfenkönnen, ob ihre Impfprogramme bereit sind für den sicheren Transport derCovid-19 Impfstoffe. Bayern, Luxemburg und die Stadt Philadelphia haben dank derBeratung von BMS sogar bereits mit der Vorbereitung der Kühlkette begonnen.Nachfrage nach Ultratiefkühlgeräten explodiertEinen unverzichtbaren Teil der Kühlkette bilden Ultratiefkühlgeräte. Hierexplodiert gerade die Nachfrage. Die von BMS entwickelten Ultratiefkühlgerätedecken den Temperaturbereich von -20°C bis -86°C ab und sind damit ideal für dieKühlung der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna geeignet. Das Unternehmenbietet außerdem ein weiteres Modell an, das den Temperaturbereich von 8°C bis-20°C abdeckt und sich daher sowohl für die Aufbewahrung des Moderna Impfstoffsals auch für den Impfstoff von Oxford/Astrazeneca eignet."In normalen Zeiten liefern wir 2.000-3.000 Einheiten pro Land", sagt Luc