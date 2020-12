Glasfaser für alle - Michendorf bekommt sein Giganetz "Made in Brandenburg"

Berlin/Bernau/Michendorf (ots) - - Feierliche Unterzeichnung des

Kooperationsvertrages zwischen DNS:NET und Gemeinde fand am 9. Dezember 2020

statt



Über 1.000 Kilometer Glasfaserkabel "Made in Brandenburg" werden demnächst in

der Gemeinde Michendorf in Potsdam-Mittelmark verlegt sein. Dann können die

knapp 6.000 Haushalte die schnellen DNS:NET Glasfaserverbindungen vom größten

alternativen Breitbandversorger in Brandenburg nutzen. Am 9. Dezember 2020 fand

im Michendorfer Gemeindezentrum die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages

zwischen der Gemeinde Michendorf und der DNS:NET statt. Bürgermeisterin Claudia

Nowka (Bündnis für Michendorf), Stefan Holighaus (Geschäftsleitung DNS:NET) und

Hardy Heine (Ansprechpartner für den bundesweiten kommunalen Glasfaserausbau)

legten damit den Grundstein für die gezielte Infrastrukturentwicklung auf dem

Weg zur Giganetzregion mit Datenraten von bis zu 2,5 Gbit/s.







sieht die Gemeinde mit der Unterzeichnung des DNS:NET Kooperationsvertrages für

die Herausforderungen der Daseinsvorsorge bestens aufgestellt und stellt fest:

"Die Michendorferinnen und Michendorfer haben bei der Erstellung des Leitbildes

im Jahr 2018 als maßgeblichen und zukunftsweisenden Wert erfasst, dass es in

vielen Ortsteilen der Gemeinde nur ein langsames oder fehlendes Internet gibt

und dies ein Entwicklungshemmnis für die Gemeinde Michendorf ist. Als

Bürgermeisterin liegen mir die Bedürfnisse unserer Einwohnerinnen und Einwohner

sowie die Investitionssicherheit für unsere Gemeinde und die damit einhergehende

Daseinsvorsorge am Herzen. Daher setze ich mich für einen zukunftsfähigen und

schnellen Zugang zum Internet ein. Vorausblickend stufe ich den Breitbandnetzbau

mit Glasfaser als innovativ ein und sehe den Ausbau unserer Datenautobahnen als

Grundstein für viele Entwicklungen an. Der Ausbau soll der Standortsicherung des

Wirtschaftszweiges dienen und gleichzeitig Innovationsmotor sein. Ich sehe darin

aber auch einen Schlüssel für Chancengleichheit. Es muss allen Michendorferinnen

und Michendorfern möglich werden, von Zuhause aus am Homeoffice, am

Homeschooling oder an der digitalen Gremienarbeit teilhaben zu können.

Michendorf soll als Standort zum Arbeiten und vor allem auch zum Leben, durch

diese Innovation an Qualität dazu gewinnen. Mit DNS.NET hat die Gemeinde

Michendorf einen Partner an ihrer Seite, der die regionalen Besonderheiten

kennt, Erfahrungen sammeln und durch stetige Verbesserungen bereits viele Seite 2 ► Seite 1 von 2



Claudia Nowka, (Bündnis für Michendorf) Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf,sieht die Gemeinde mit der Unterzeichnung des DNS:NET Kooperationsvertrages fürdie Herausforderungen der Daseinsvorsorge bestens aufgestellt und stellt fest:"Die Michendorferinnen und Michendorfer haben bei der Erstellung des Leitbildesim Jahr 2018 als maßgeblichen und zukunftsweisenden Wert erfasst, dass es invielen Ortsteilen der Gemeinde nur ein langsames oder fehlendes Internet gibtund dies ein Entwicklungshemmnis für die Gemeinde Michendorf ist. AlsBürgermeisterin liegen mir die Bedürfnisse unserer Einwohnerinnen und Einwohnersowie die Investitionssicherheit für unsere Gemeinde und die damit einhergehendeDaseinsvorsorge am Herzen. Daher setze ich mich für einen zukunftsfähigen undschnellen Zugang zum Internet ein. Vorausblickend stufe ich den Breitbandnetzbaumit Glasfaser als innovativ ein und sehe den Ausbau unserer Datenautobahnen alsGrundstein für viele Entwicklungen an. Der Ausbau soll der Standortsicherung desWirtschaftszweiges dienen und gleichzeitig Innovationsmotor sein. Ich sehe darinaber auch einen Schlüssel für Chancengleichheit. Es muss allen Michendorferinnenund Michendorfern möglich werden, von Zuhause aus am Homeoffice, amHomeschooling oder an der digitalen Gremienarbeit teilhaben zu können.Michendorf soll als Standort zum Arbeiten und vor allem auch zum Leben, durchdiese Innovation an Qualität dazu gewinnen. Mit DNS.NET hat die GemeindeMichendorf einen Partner an ihrer Seite, der die regionalen Besonderheitenkennt, Erfahrungen sammeln und durch stetige Verbesserungen bereits viele