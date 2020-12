ViacomCBS beruft Raffaele Annecchino zum President und CEO von ViacomCBS Networks International

ViacomCBS, Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) gab heute bekannt, dass Raffaele Annecchino mit sofortiger Wirkung zum President und CEO von ViacomCBS Networks International (VCNI) berufen wurde. Er tritt die Nachfolge von David Lynn an, der zurücktritt und nach einer Übergangsphase aus dem Unternehmen ausscheiden wird.

ViacomCBS has appointed Raffaele Annecchino President and CEO, ViacomCBS Networks International (VCNI) (Photo: ViacomCBS)

In seiner neuen Funktion wird Annecchino für alle Mediennetze und damit verbundenen Geschäfte von ViacomCBS außerhalb der USA zuständig sein. In diesem Zusammenhang wird er ein Portfolio von Unterhaltungsmarken des Bezahlfernsehens und Rundfunknetzen auf sechs Kontinenten verantworten - darunter Channel 5 im Vereinigten Königreich, Telefe in Argentinien, Network 10 in Australien und Colors in Indien durch ein Joint Venture mit Viacom18 - und eng mit der weltweiten Streaming-Organisation von ViacomCBS zusammenarbeiten, um die weitere internationale Aufstellung von Pluto TV und den Start von Paramount+ im Jahr 2021 zu begleiten. Er wird an Bob Bakish, President und CEO, ViacomCBS, berichten.

„Raffaele ist eine ergebnisorientierte unternehmerische Führungspersönlichkeit, die ihre Fähigkeit zu Transformation von Unternehmen und Förderung des Wachstum in verschiedenen Märkten unter Beweis gestellt hat“, sagte Bakish. „In den letzten Jahren hat Raffaele immer mehr Verantwortung übernommen und dabei strategische und operative Sachkenntnis über eine Vielzahl von Geografien und Plattformen hinweg gezeigt. Seine Erfahrung beim Ausbau der internationalen Präsenz von ViacomCBS, dem Aufbau wichtiger Partnerschaften und der Beschleunigung unseres Vordringens in mobile und digitale Plattformen wird eine entscheidende Rolle beim Ausbau unserer Führungspositionen in Europa, Lateinamerika und Asien und der Verwirklichung unserer weltweiten Ziele spielen.“

Bakish ergänzte: „Mein aufrichtigster Dank geht an David für seinen großen Einsatz in den letzten zwei Jahrzehnten, angefangen bei der Integration der internationalen Portfolios von CBS und Viacom bis hin zur Betreuung des Starts von Viacom International Studios, darunter die Übernahme von Ananey und Neupositionierung des Geschäftsbereichs, um die weitere Expansion unserer weltweiten Streaming-Angebote zu ermöglichen. Ich bin dankbar für sein Engagement und seine Führungsleistung und wünsche ihm für das nächste Kapitel in seiner Karriere alles Gute.“