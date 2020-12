HARTMANN ändert die Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Heidenheim (ots) -



Corona-bedingte Herausforderungen in den Kernsegmenten: Durch den starkenAnstieg der COVID-19-Infektionszahlen seit September stehen dieHARTMANN-Kernsegmente vor deutlichen Herausforderungen. Auf der einen Seitedurch eine temporär stark erhöhte Nachfrage nach Desinfektionsmitteln undSchutzkleidung, der das Unternehmen bereits mit Maßnahmen zur Ausweitung derProduktionskapazitäten und Sicherung der Lieferketten bestmöglich begegnet. Aufder anderen Seite durch verschobene, planbare Operationen, die einenrückläufigen Geschäftsverlauf beispielsweise bei sterilen OP-Produkten undweiteren Produktgruppen im Wundmanagement mit sich bringen. DieHerausforderungen zeigen sich in der Entwicklung der Kernsegmente.- Der organische Umsatzrückgang im Segment Wundmanagement von 4,6 % geht inerster Linie auf das rückläufige Geschäft mit klassischen Verbandsstoffenzurück.- Im Segment Inkontinenzmanagement lag der Umsatz mit einem organischen Wachstumvon 0,2 % auf Vorjahreshöhe.- Das starke organische Umsatzplus von 64,4 % im Segment Infektionsmanagementberuht vor allem auf der starken Corona-bedingten Nachfrage nachDesinfektionsmitteln und Schutzkleidung wie beispielsweise Masken oderUntersuchungshandschuhen. Die Umsätze mit vorkonfektionierten OP-Sets sindhingegen durch verschobene Operationen deutlich zurückgegangen.Prognose 2020: Die Prognose für das Gesamtjahr wurde heute aufgrund deranhaltend starken Corona-bedingten Nachfrage nach Desinfektionsmitteln undSchutzkleidung angehoben. HARTMANN geht jetzt für 2020 von einem bereinigtenEBITDA von EUR 280 bis EUR 320 Mio. und einem weiterhin starken organischenUmsatzwachstum aus.Ausblick: Es besteht eine hohe Prognoseunsicherheit aufgrund des unklarenweiteren Verlaufs der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen.HARTMANN geht im Weiteren von folgenden Entwicklungen aus:- Die überwiegend positiven Sondereffekte bei einzelnen Produktgruppen imAusnahmejahr 2020 werden künftig weniger stark ausgeprägt sein.- Negative Auswirkungen während und vor allem nach der Corona-Pandemie auf denGeschäftsverlauf von HARTMANN sind zu erwarten, u.a. durch einen verstärktenBudgetdruck in den Gesundheitssystemen.- Die Investitionsanforderungen für die notwendige Umsetzung desTransformationsprogramms in Kombination mit den Folgewirkungen derCorona-Pandemie bewirken voraussichtlich eine Umsatz- und Ergebnisbelastung.Zitat Britta Fünfstück, CEO, HARTMANN GRUPPE:"Dank der stark erhöhten Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Schutzkleidungkönnen die Corona-basierten herausfordernden Marktbedingungen der anderenGeschäftssegmente in Summe für dieses Jahr mehr als ausgeglichen werden."Für weiterführende Informationen zur HARTMANN GRUPPE besuchen Sie uns unterhttps://hartmann.info/Pressekontakt:Dominik PlonnerPAUL HARTMANN AGTel.: +49 7321 36 1380E-Mail: mailto:dominik.plonner@hartmann.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/4788100OTS: PAUL HARTMANN AGISIN: DE0007474041