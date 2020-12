stc bildet strategische Partnerschaft mit Tecnotree für Digitalisierungsprogramm des Unternehmens

Im Anschluss an die am 30. Juni 2020 veröffentlichte Meldung hat Tecnotree, der globale Anbieter von digitalen Lösungen für die Telekommunikationsbranche, eine strategische Partnerschaft mit Kuwait Telecommunications Company – stc angekündigt, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Diensten und Plattformen für Kunden, die sich für die digitale Transformation in Kuwait einsetzen, um das Enterprise Digitalization Program (EDP) von stc voranzutreiben, Das digitale Transformationsprojekt bietet den Unternehmenskunden von stc eine nahtlose und personalisierte Omnichannel-Erfahrung.

stc erwähnte in seiner Erklärung, dass die dreijährige Partnerschaft die Vision des Unternehmens unterstützt, ein weltweit führender digitaler Marktführer bei innovativen Telekommunikationsdiensten und -plattformen in der gesamten Region zu werden. Dieser Meilenstein trägt dazu bei, das Kundenerlebnis durch innovative Lösungen zu steigern, Geschäftsprozesse effizient zu vereinfachen und die Reaktivität des Kundendiensts über die verschiedenen vom Unternehmen genutzten Kanäle zu beschleunigen.