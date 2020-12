Die neuen Bohrergebnisse von Scottie Resources sind DIE Überraschung der Woche! Neubewertung und Raketenstart muss zeitnah folgen! Aktuelle Discount-Kurse nutzen, denn viel billiger wird’s nicht mehr!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Treibstoff für Kurs-Raketen bei Explorern sind die Veröffentlichung von SPEKTAKULÄREN BOHRERGEBNISSEN! Denn neue Entdeckungen werden vom Markt oft genug massiv angeheizt und die Aktien nach oben getrieben! Es braucht oftmals nur einige Top-Bohrungen und der Kurs geht durch die Decke!

Lange genug mussten wir und die Anleger warten. Aber jetzt geht es endlich los mit den Meldungen zum Bohrprogramm! Und gleich die ersten Ergebnisse sind ein Paukenschlag!

Scottie Resources (TSX-V: SCOT, WKN: A2PBVN) übertrifft damit alle Erwartungen! Und das war erst der Anfang einer ganzen Reihe von Meldungen, die uns über die kommenden Wochen erfreuen dürften!

Das Ausnahme-Unternehmen mit klarem Fokus auf Projekte in der berühmten Region „Goldenes Dreieck“ in Kanada hat wirklich nicht zu viel versprochen und atemberaubend gute Bohrergebnisse abgeliefert:

Sehen Sie selbst: 22,3 g/t Gold sind herausragend und machen Lust auf mehr

Sehr hochgradige, oberflächennahe Bohrintervalle mit bis zu 22,3 g/t Gold über 6,1 Meter! Diese Ergebnisse unterstreichen das enorme Explorationspotential dieser neu entdeckten Mineralisierungszone über 800 Meter.

Dabei liegt diese neue Zone ca. 2 km von der ehemaligen Scottie Goldmine entfernt, die das Unternehmen kontrolliert.

Bradley Rourke, CEO von Scottie Resources, kommentierte:

„Fantastische Bohrergebnisse bei einem idealen Standort! Dieser neue Blueberry-Trend ist ein oberflächennahes Ziel, das buchstäblich an einer Straße liegt. Die Erzgrade und Breiten dieser Ergebnisse begeistern uns außerordentlich und zeigen das wirtschaftliche Potenzial des Gebiets auf. Gestützt auf die hochgradigen Bodenproben aus diesem Jahr werden wir bei Bohrungen im Jahr 2021 diesen neuen Trend aggressiv nachverfolgen, um das volle Ausmaß dieses bemerkenswert großen und hochwertigen Systems zu ermitteln.“

Die Serie von HIGH-GRADE-TREFFER in der Nachbarschaft von Pretium Resources sind einzigartig und sollten jetzt sukzessive zu einer dynamischen Neubewertung von Scottie Resources führen! Und das Beste: Wir hätten nicht gedacht, dass man die Aktie nochmals so günstig bekommt!

Das charttechnische Bild hat sich zudem aufgehellt, ein Überschreiten der Trendline kann hier schnell zu einem Test der Jahreshochs von 0,53 CAD führen.

Nutzen Sie die jüngste Konsolidierung zum Einstieg bei ausgewählten Top-Unternehmen aus dem Goldsektor wie Scottie Resources! Hier sind kurzfristig schon Kursgewinne um 55% möglich, aber längerfristig noch viel mehr!

Quelle: Stockcharts.com

Wir haben bereits im August zum ersten Mal über diese attraktive Explorations-Story berichtet. Die Firma verfügt über ein signifikantes Projekt-Portfolio im Goldenen Dreieck. (Artikel vom 22.08.2020). Umzingelt von diversen Gold-Produzenten und Entwicklern besitzt dieser Junior-Explorer riesige Konzessionsflächen mit enormem Potential. Seitdem hat Scottie Resources (TSX-V: SCOT, WKN: A2PBVN) kontinuierlich Newsflow bekanntgegeben.

Wie z.B. am 6. Oktober als das Unternehmen die ersten Bohrergebnisse des diesjährigen Bohrprogramms veröffentlicht hat. Wir erinnern uns an das Bohrloch SR20-26 mit einem sensationellen Mineralisierungsintervall von 109,4 Gramm Gold pro Tonne über 2,53 Meter!

Und die brandaktuellen Bohrergebnisse vom 8. Dezember (Link hier) waren ebenfalls wieder sehr gut, wie die Werte in der Tabelle am Anfang dieses Beitrages aufzeigen. Das Unternehmen gab in der Pressemeldung auch bekannt, dass im Jahr 2020 insgesamt 1.609 Meter in 11 Löchern in der Blueberry Zone gebohrt hat.

Zukünftige Bohrkampagnen werden zunehmend entlang des Streichs und in die Tiefe durchgeführt, um die Ausdehnung und den Grad der Zone weiter zu definieren.

Die Frage ist nun: Wann fliegt der Deckel bei der Aktie weg?

Scottie Resources Corp. (TSX-V: SCOT, WKN: A2PBVN)

Scottie Resources (TSX-V: SCOT, WKN:A2PBVN) besitzt eine 100%ige Beteiligung an der ehemaligen produzierenden hochgradigen Scottie Gold-Mine und kontrolliert weitere sehr aussichtsreiche Konzessionsflächen wie „Bow Property“ / „Summit Lake“, / „Cambria Projekt, „Sulu“ und dem „Stock Property“. Die Landpakete von Scottie Resources umfassen insgesamt 24.589 Hektar im Goldenen Dreieck.

Die Projekte von Scottie Resources liegen in erstklassiger Lage im „Goldenen Dreieck“ – in direkter Nähe zu den Schwergewichten Pretium Resources und Ascot Resources!

Während der diesjährigen Feldsaison 2020 waren die Hauptschwerpunkte der Explorationsbohrungen bei Scottie Resources die Konzessionsflächen der früheren Scottie Gold Mine und das Bow Property (mit der sogenannten Blueberry Vein).

Dabei liegt das Bow Property nur knapp 2 Kilometer von der ehemaligen Scottie Gold Mine entfernt. Ein Höhepunkt des 2019er Explorationsprogramms war ein Goldintervall von 7,44 g/t über 34,78 Metern.

Die Goldmine Scottie, die von 1981 bis 1985 betrieben wurde, produzierte seinerzeit 95.426 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 16,2 g/t. Frühere Explorationsarbeiten identifizierten insgesamt 13 verschiedene goldhaltige Adern auf dem Projekt. Während der Feldsaison 2020 schloss Scottie insgesamt 7.040 Meter an Diamantbohrungen ab – die Ergebnisse von 38 Bohrlöchern stehen noch aus.

Hintergrundinformationen zur Blueberry Zone (Bow Property):

Die Blueberry-Zone liegt auf dem Grundstück Bow und sie befindet sich nur 2 km nordöstlich der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Goldmine Scottie. Historische Schürfungen und Schlitzprobenentnahmen bei der Ader Blueberry beinhalten Ergebnisse von 103,94 g/t Gold auf 1,43 Metern und 203,75 g/t auf 1,90 Metern.

Trotz hochgradiger Oberflächenproben und leichtem Straßenzugang wurden für die Ader Blueberry bisher nur begrenzte Bohrungen gemeldet. Das Ziel wurde im Rahmen von Scotties Bohrprogramm 2019 erheblich vorangetrieben, als ein Abschnitt mit einem Gehalt von 7,44 g/t Gold auf 34,78 Metern in einer neuen Auflockerungszone der Hauptader "Blueberry Vein" durchschnitten wurde.

Diese oberflächennahe Zone ist viel breiter als in früheren Explorationsmodellen angegeben, und die Erweiterung dieser Zone war nun ein starker Schwerpunkt während des Bohrprogramms 2020.

Die Ergebnisse der Bohrungen und der Kartierung des Gebietes weisen darauf hin, dass sich die Mineralisierung weit über die historische Blueberry-Ader hinaus und in das Wirtsgestein hinein erstreckt; die künftig gemeldete Mineralisierung in der Nähe wird als "Blueberry Zone" bezeichnet.

Die Bohrlöcher SR20-21, 22 und 23 erprobten die Beständigkeit der 2019 entdeckten mineralisierten Zone. Die Step-Outs lagen zwischen 25 und 50 Metern, sowohl in vertikaler als auch in lateraler Richtung von der 2019er Entdeckung entfernt.

Die Abschnitte der Struktur in den Bohrlöchern SR20-22 und 23 deuten darauf hin, dass der Erzausläufer mäßig nach Norden abfällt und hochgradige Abschnitte (13,1 g/t Gold auf 1 Meter) enthält, die sich in breiteren Mineralisierungszonen befinden (1,79 g/t Gold auf 28,74 Meter). Im Laufe des Jahres 2020 wurden insgesamt 1.609 Meter in 11 Bohrlöchern in der Blueberry Zone gebohrt.

Die Region „Goldenes Dreieck“ ist die Heimat von Weltklasse-Lagerstätten und Minenprojekten!

Die ersten Bohrergebnisse vom Oktober und Dezember sind sehr vielversprechend! In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere Explorationsergebnisse erwartet! Sichern Sie sich jetzt günstige Aktien und profitieren Sie vom zukünftigen Newsflow!

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente zu Scottie Resources Corp. TSX-V: SCOT, WKN: A2PBVN)

Extrem spannende Explorationsgesellschaft mit einem großen Projektportfolio (24.589 Hektar) in der bergbaufreundlichen kanadischen Provinz British Columbia (Region Goldenes Dreieck).

Hohes Explorationspotential auf den diversen Projekten. Das Flaggschiffprojekt „Scottie Gold Mine“ ist eine ehemalige hochgradige Goldmine mit vorhandener Infrastruktur (diverse Minenschächte, ein Untertage-Zugsystem usw.)

Das Unternehmen konnte bereits in der Vergangenheit über sensationelle Bohrergebnisse berichten. z.B. im Jahr 2019:

Bohrziel „Blueberry Vein“: 7,44 g/t Gold über 34,78 Meter

Bohrziel „Scottie Gold Mine“ (M-Zone): 11,72 g/t Gold über 10,95 Meter

Bohrziel „Bend Vein“: 73,32 g/t Gold über 4,38 Meter

SENSATIONELLES Bohrloch mit 109,4 Gramm Gold pro Tonne über 2,53 Meter aus dem Bohrprogramm 2020 (Bohrloch SR20-27)

Hervorragendes, sehr erfahrenes Management-Team, dass von CEO Bradley Rourke geleitet wird. Herr Rourke hatte in den letzten 30 Jahren diverse Führungspositionen in der Bergbaubranche inne. Zum Team gehört auch Dr. Thomas Mumford (VP Exploration), der zuvor an diversen Universitäten gelehrt hat.

Hervorragende Aktienstruktur: Wir schätzen, dass sich mehr als 50% der ausstehenden Aktien in festen Händen mit langfristigem Anlagefokus befinden . Diese extrem enge Aktienstruktur kann zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue Anleger in die Aktie wollen. (Es besteht ein knappes Angebot!)

Niedrige Marktkapitalisierung (aktuell nur 40 Mio. CAD) und damit sehr attraktiv bewertet! Der Aktienkurs kann sich schnell vervielfachen, wenn gute Bohrergebnisse veröffentlicht werden.

Ausreichend finanziert: Das Unternehmen verfügt nach einer erfolgreichen abgeschlossenen Kapitalerhöhung über genügend Kapital (ca. 5,4 Mio. CAD), um das diesjährige Explorationsprogramm mit Hochdruck voranzutreiben. Scottie Resources hat keine Schulden.

Zahlreiche Katalysatoren und Newsflow in den kommenden Wochen erwartet.

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem spannenden Edelmetall-Explorer machen: LINK

Steigen Sie am besten noch vor der Veröffentlichung der nächsten Bohrergebnisse des 2020er Explorationsprogramms in die Aktie des Unternehmens ein – jede neue spektakuläre News kann zu einer heftigen Kursreaktion führen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit!

Name: Scottie Resources Corp. WKN: A2PBVN ISIN: CA81012R1064 Börsenkürzel Deutschland: SR8 Börsenkürzel Kanada (TSX.V): SCOT Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,345 CAD (TSXV) bzw. 0,216 € (Tradegate)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Scottie Resources Corp. handelt in Deutschland an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, TTMzero und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.





