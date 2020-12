FDA-Beratungsausschuss unterstützt die erste U.S.-Notfallzulassung für Pfizers und BioNTechs COVID-19-Impfstoff

FDA wird voraussichtlich innerhalb der nächsten Tage eine Entscheidung bezüglich einer Notfallzulassung treffen

Das positive Abstimmungsergebnis basiert auf der Gesamtheit der eingereichten wissenschaftlichen Daten, einschließlich der Phase-3-Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit

Im Falle einer Zulassung wäre BNT162b2 der erste in den USA verfügbare COVID-19-Impfstoff

NEW YORK, USA und MAINZ, Deutschland, 10. Dezember 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) und BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) gaben heute bekannt, dass sich das Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für eine Erteilung (17 zu 4 Stimmen) der Notfallzulassung ihres mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs (BNT162b2) durch die FDA ausgesprochen hat. Bei der Abstimmung gab es eine Stimmenthaltung.

Das VRBPAC stützt seine Empfehlung auf die Gesamtheit der wissenschftlichen Daten, die von den beiden Unternehmen eingereicht wurden, einschließlich der Ergebnisse der Phase-3-Zulassungsstudie , die vergangenen Monat bekanntgegeben und diese Woche im The New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse der Phase-3-Studie zeigten einen 95 %igen Impfschutz in Probanden ohne vorherige SARS-CoV-2-Infektion (erstes Hauptziel der Studie). Auch in Probanden mit oder ohne vorheriger SARS-CoV-2-Infektion konnte ein Impfschutz erreicht werden (zweites Hauptziel der Studie). In beiden Fällen wurde der Impfschutz sieben Tage nach der zweiten Dosis erzielt. Bislang hat das Data Monitoring Committee keine schwerwiegenden Nebenwirkungen feststgestellt. Die Wirksamkeit der Impfung war über alle Alters- und Geschlechtsgruppen in der gesamten diversen Studienpopulation konsistent. Alle Studienteilnehmern werden nach der zweiten Impfung über die darauffolgenden zwei Jahre zur Erfassung des Langzeitimpfschutz sowie der Sicherheit medizinisch überwacht. Die FDA wird die Empfehlung des Beratungsausschusses bei der finalen Entscheidungsfindung berücksichtigen.

„Seit wir im Frühjahr unser COVID-19-Impfstoff-Programm begonnen haben, arbeiten wir darauf hin, dem Impfstoffexperten-Kommittee der U.S.-Regierung unsere umfangreichen Ergebnisse zu präsentieren“, sagte Dr. Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer. „Es ist besonders erfreulich, dass diese Abstimmung ein deutlich mehrheitliches Ergebnis erzielt hat. Sollte die FDA im Folgenden eine Zulassung erteilen, sind wir bereit, den Impfstoff schnellstmöglich den U.S.-Bürgerinnen und -Bürgern zur Verfügung zu stellen, um dazu beizutragen, diese verherende Pandemie zu bekämpfen.“