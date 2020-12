Thoma Bravo kündigt strategische Wachstumsinvestition in Venafi an Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 11.12.2020, 03:22 | 57 | 0 | 0 11.12.2020, 03:22 | Thoma Bravo, ein führendes Private-Equity-Investmenthaus mit Schwerpunkt auf dem Software- und technologiegestützten Dienstleistungssektor, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition in Venafi, den Erfinder und führenden Anbieter von Machine Identity Management, bekannt, die das Unternehmen mit 1,15 Milliarden USD bewertet. Es wird erwartet, dass die Investition von Thoma Bravo die technologische Innovation von Venafi beschleunigen wird, um von der wachsenden Bedeutung des Machine Identity Management als Cyber-Sicherheitstrend zu profitieren. Bestehende Investoren, TCV und Foundation Capital, werden Aktionäre bleiben. „Machine Identity Management hat in der Cybersicherheit höchste Priorität, weil es für die digitale Transformation grundlegend ist“, sagte Jeff Hudson, CEO von Venafi. „Menschen benutzen Benutzernamen und Passwörter, um sich gegenüber Maschinen zu identifizieren. Maschinen müssen sich auch untereinander identifizieren, aber sie verwenden Maschinenidentitäten. Venafi hat die Kategorie des Managements von Maschinenidentitäten geschaffen, und unsere strategische Vision bleibt unverändert: Wir haben uns verpflichtet, eine Welt zu schaffen, in der alle Maschinenidentitäten vertrauenswürdig und geschützt sind. Unsere strategische Partnerschaft mit Thoma Bravo kann uns helfen, unsere Vision zu verwirklichen, indem wir die Dynamik des Marktes nutzen und Wachstum und Produktinnovation beschleunigen.“ „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Venafi, da das Unternehmen weiterhin den Markt für Maschinenidentitätsmanagement anführt und seinen dynamischen globalen Kundenstamm erweitert“, so Seth Boro, Managing Partner bei Thoma Bravo. „Venafi hat die schnell wachsende Kategorie des Maschinenidentitätsmanagements geschaffen, die es weiterhin anführt, und wir haben beobachtet, wie sich das Wachstum des Unternehmens beschleunigt hat, da die Kunden das Ausmaß und die Komplexität ihrer Anforderungen an das Maschinenidentitätsmanagement erkennen. Wir freuen uns darauf, die Betriebsabläufe und das tiefe Verständnis des Cybersicherheitsmarktes von Thoma Bravo zu nutzen, um Venafis kontinuierliches Wachstum und seine Marktposition voranzutreiben.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3



