Nicht nur beim Gold, sondern auch bei aussichtsreichen Goldunternehmen, sollte man zugreifen!

Der Goldpreis scheint derzeit noch zwischen 1.800,- und 1.850,- US-Dollar je Feinunze gefangen zu sein. Nach dem Überschreiten der Marke von 1.850,- US-Dollar kann der Goldpreis allerdings wieder sehr schnell in Richtung 2.000,- USD marschieren! Da Edelmetall-Investments längerfristig zu sehen sind, sollte man günstige Einstiegsmomente in gute Unternehmen nutzen und dann entspannt abwarten.

Skeenas ‚Eskay Creek‘-Kernbohrungen in ‚22‘-Zone ergeben 3,80 g/t Goldäquivalent über 42,8 m

Auch über die jetzt veröffentlichten Ergebnisse der zusätzlichen Diamantkern-Bohrungen kann sich Skeena Resources Limited (ISIN: CA83056P8064 / TSX-V: SKE) freuen. Die Ergebnisse sind Teil der kombinierten Phase 1-Definitions- und Explorationsbohrkampagne des ‚Eskay Creek‘-Projekts. Die ‚Eskay Creek‘ Lagerstätte selbst, ein Hotspot in Sachen Edelmetallreichtum, liegt im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia. Das wiederum beherbergt einige der größten und reichsten Mineralvorkommen der Welt.

In welchem Maße sich dieser „Reichtum“ für Skeena Resources und deren jüngsten Diamantkern-Bohrungen in der ‚22‘-Zone des ‚Eskay Creek‘-Projekts auszahlt, zeigen beispielhaft die Ergebnisse der einzelnen ‚Infill‘-Bohrungen:

Denn mit Ergebnissen von z.B. 1,73 Gramm pro Tonne Gold und 155 Gramm pro Tonne Silber über unglaubliche 42,8 m scheint klar‚ das diese ‚Infill‘-Bohrungen die vorausgesagte Mineralisierung durchschneiden, und das sogar mit richtig guten Gehalten und Strecken!

Die aktuelle Phase 1 des ‚Infill‘-Bohrprogramms unterstreicht mit ihren Ergebnissen weiterhin die erwarteten Grade, Mächtigkeit und auch Kontinuität der Mineralisierung, wie sie für die Zone ‚22‘ modelliert wurde. Die jetzt vermeldeten Bohrlöcher untermauern das hohe Mineralisierungspotenzial von ‚Eskay Creek‘ zusätzlich.

Zudem besteht eine gute Korrelation dieses Abschnitts mit zwei, in 15 Metern abwärts gelegenen Sektionen. Die Ergebnisse des dort gelegenen Bohrlochs SK-20-423, das 3,36 g/t Goldäquivalent (AuÄq) über 22,50 Meter und 3,33 g/t AuÄq über 59,50 Meter durchteufte, lassen auf weiteres Potenzial hoffen.

Der Zone ‚22‘ Zusatz

In Analogie zur ‚22‘-Zone verweist Skeena auf eine weitere oberflächennahe Zone, die etwa 200 Meter in nordöstlicher Richtung dazu liegt und parallel zur ‚22‘-Zone verläuft. Ob sich diese Parallele auch auf die Mineralisierung bezieht, können die Ergebnisse der dort gelegenen Bohrlöcher SK-20-456 mit durchschnittlich 20,68 g/t Au respektive 5 g/t Ag über 11,78 Meter und SK-20-468 mit durchschnittlich 6,18 g/t Au und 5 g/t Ag über 7,56 Meter eventuell aufzeigen.

https://www.youtube.com/watch?v=-Oc9PdaeFaU&t=115s

Fazit:

Nach diesen wieder einmal sehr guten Ergebnissen steht für Skeena jedenfalls fest, dass das bisher geborgene und dort vermutete Potenzial dafür ausreicht, eine Erweiterung zügig durch zusätzliche Bohrungen voranzutreiben!





Victoria Gold erprobt (und findet) riesiges Potenzial auf ‚Lynx‘

Kurz, konzentriert und fokussiert – so lässt sich das Explorationsbohrungsprogramm von Victoria Gold Corp. (ISIN: CA92625W5072 / TSX: VGCX) auf ‚Lynx‘ in den ‚Potato Hills‘-Trends wohl am besten beschreiben. Die ersten Ergebnisse können sich mit 6,14 g/t Au über 8,4 Meter und 4,65 g/t Au über 32 Meter sehr gut sehen lassen.

Ziel der Bohrungen, so Victoria Gold, ist die Erprobung des oberflächennahen Mineralisierungspotenzials von ‚Lynx‘. Das wiederum bildet eines von zahlreichen weiteren Zielen entlang des großflächigen ‚Potato Hills‘-Trends, welcher innerhalb des ‚Dublin Gulch Gold Camps‘ im Yukon-Territorium als „Herberge“ für Mineralisierungen fungiert.

Mit Diamantbohrern dem ‚Lynx‘-Potenzial auf den Grund gegangen

Das ‚Lynx‘-Explorationsprogramm fokussierte sich dabei unter anderem auf vier Diamantbohrlöcher über insgesamt 590 Meter. Hinzu kamen 720 Meter Oberflächen-Grabungen von in der Summe sechs Gräben und das Aufbringen von mehr als 1.600 Bodenproben, die auf einem geochemischen Raster basieren.

Bohrlöcher und Schürfgräben weisen auf hochgradige Goldmineralisierungen hin

Die dieses Jahr niedergebrachten Bohrlöcher weisen ebenso wie die oberflächennahen Grabungen auf eine hochgradige Goldmineralisierung hin.

Im Detail liest sich das ‚Best of Lynx‘-Bohrlöcher so:

Aber auch bei den Oberflächen-Schürfprobenentnahmen fanden die Geologen Spitzenwerte:

‚Lynx‘ auf „Linie“ mit ‚Nugget‘ und ‚Raven‘

Nur knapp fünf Kilometer südwestlich von Raven gelegen, weist ‚Lynx‘ vergleichbare Eigenschaften und ähnliches Potenzial auf wie Victoria Golds Hauptziel des 2020er ‚Dublin Gulch Gold Camp‘ Explorationsprogramm. Aber auch zum Explorationslager ‚Nugget‘ gibt es fast schon frappierende Ähnlichkeiten hinsichtlich des vermuteten Mineralisierungspotenzials.

Umso mehr scheint es sich für Victoria Gold jetzt auszuzahlen, dass das Unternehmen nun ‚Lynx‘ einer Bewertung im Rahmen des ‚Potato Hills‘-Trend Mineralisierungsmodell unterzieht. Hier geht Victoria übrigens andere Wege als vorherige Betreiber der Liegenschaft. Die nämlich hatten entsprechende Erkundungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten nur begrenzt vorgenommen.

Die nun veröffentlichten Ergebnisse der Explorationsbohrungen zeigen, dass ‚Lynx‘ Teil des ‚Potato Hills‘-Trends ist und Potenzial für ein viel robusteres und größeres mineralisiertes System aufweist als bisher angenommen.

Gute geologische Arbeit zahlt sich aus

Dass sich das ‚Potato Hills Trend‘-Mineralisierungsmodell irgendwann bezahlt machen würde, sieht John McConnell, Präsident und CEO von Victoria Gold, spätestens mit dem Erhalt der jüngsten Explorationsbohrungsergebnisse als erwiesen an:

„‚Lynx‘ ist praktisch ein Paradebeispiel dafür, dass sich die gute geologische Arbeit unseres Teams unter Anwendung des ‚Potato Hills‘-Trend-Mineralisierungsmodells ausgezahlt hat.“

https://www.youtube.com/watch?v=4TzhnDCQgFg&t=9s

Fazit:

Wenn man sich die letzten Bohrergebnisse anschaut, dann scheint es in der Tat so, als würde man mit jedem Treffer die Geologie besser verstehen und durch das ‚Potato Hills‘-Mineralisierungsmodell die Trefferquote deutlich erhöhen. Zudem spricht die hochgradige Oberflächen-Goldmineralisierung quasi selbstredend für das Mineralisierungspotenzial, welches das gesamte ‚Dublin Gulch Gold Camp‘ aufweist!

Sie sehen also, diese beiden Unternehmen machen ihre Hausaufgaben und das in einer hervorragenden Qualität. Das zeichnet diese beiden Aktien, Skeena Resources und Victoria Gold, als Qualitätsaktien aus, die smarte Investoren im Depot haben sollten.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

