BioNTech FDA-Ausschuss befürwortet US-Zulassung – Kein einstimmiges Ergebnis Die Marktzulassung des Impfstoffs BNT162b2 von BioNTech und Pfizer in den USA hat eine wichtige Hürde genommen. Der zuständige Ausschuss der US-Behörde FDA hat sich am Abend für die Notfallzulassung des Impfstoffs in den USA ausgesprochen. Das …