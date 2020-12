HAMBURG/BREMEN (dpa-AFX) - In der Seeschifffahrt gibt es nicht viele Frauen, dabei könnte die Branche von gemischten Besatzungen profitieren. Das sagte die Hamburger Schiffbauingenieurin Claudia Ohlmeier der Deutschen Presse-Agentur. Ohlmeier ist in Deutschland Vorsitzende von Wista, eines internationalen Netzwerks von Frauen in der Seefahrtbranche (Women's International Shipping & Trading Association).

In den Besatzungen sollte Wert auf Vielfalt gelegt werden, sagte sie. "Frauen wird nachgesagt, sich mehr um die Gruppe, um das Team zu kümmern." Jeder bringe individuell etwas mit. "Und dadurch werden wir ein besseres Team und können auch unsere Arbeit besser erledigen."