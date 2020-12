Biontech und Varta – prima aktuelle Neuigkeiten

Liebe Leser, in unserem Börsendienst schauen wir immer wieder, dass wir intelligente Produkte finden, bei denen die Zeit für uns arbeitet. Beispiel – Varta. Hohe Vola nutzen. Am 13.10 hieß es bei uns: “…Varta würden wir als Neukauf die WKN HR0NWF mit Barrieren bei 70 / 140 aber März als Laufzeit nehmen. Der Schein kostet nur 3,20 Euro.” Jetzt liegt der Schein beim doppelten – 100% in 2 Monaten. Schon im ersten Halbjahr gingen 8 unserer 10 Varta-Trades voll auf. Jetzt gibt es einen neuen Trade und einen neuen Trade auf Biontech, sobald sich etwas Schönes wie am Mittwoch ergibt.

Erstmal könnte die Aktie prima in den Freitag starten. Denn - das zuständige Expertengremium in den USA hat eine Notzulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech empfohlen. 17 Teilnehmer hätten dafür gestimmt, 4 dagegen, einer habe sich enthalten, wurde nach einer Sitzung am Donnerstag mitgeteilt. Die US-Arzneimittelbehörde dürfte diesem Vorschlag innerhalb kurzer Zeit folgen. Zurück zu den Weihnachtstrades: