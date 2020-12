Medartis ernennt Dirk Kirsten zum Chief Financial Officer und GL Mitglied

MEDIENMITTEILUNG

Medartis ernennt Dirk Kirsten zum Chief Financial Officer



Basel, Schweiz, 11. Dezember 2020 - Medartis Holding AG (SIX: MED) hat Dirk Kirsten zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er wird am 1. März 2021 bei Medartis beginnen und die Nachfolge von Dominique Leutwyler antreten, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen.

In seiner künftigen Funktion als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von Medartis wird Dirk Kirsten für die finanzielle Führung der Gruppe nach Innen wie nach Aussen sowie für M&A-Projekte verantwortlich sein. Er wird damit weiteres Wachstum und beabsichtigte Portfolio-Ausbauschritte aktiv unterstützen.

Als ausgewiesener Finanzexperte mit breiter Branchenerfahrung verfügt Dirk Kirsten (1968) über eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen internationales Management, Unternehmensfinanzierung und M&A und hatte verschiedene leitende Managementpositionen in den Bereichen Medizintechnik, Pharmazie und Gesundheitswesen inne. Dazu gehörten die Funktionen als CFO von Nobel Biocare (2008-2013), Group Treasurer von Syngenta (2004-2008) und Head Group Funding & Capital Markets der Roche Holding (2002-2004). Davor arbeitete er bei globalen Investmentbanken, wo er sich auf Healthcare-Transaktionen spezialisierte. Im Jahr 2013 gründete Dirk Kirsten seine eigene Beratungsboutique mit den Schwerpunkten M&A, Private Equity sowie Start-up-Finanzierung und Business Development. Dirk Kirsten ist Schweizer und Deutscher Staatsbürger und hat an der Universität Köln in Management & Economics promoviert und am internationalen MBA-Programm der London Business School teilgenommen.