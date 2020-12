---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS



Stabilus S.A.: Stabilus bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2020 und schlägt Dividende von 0,50 Euro je Aktie vor



- Umsatz im GJ2020 bei 822,1 Mio. Euro (GJ2019: 951,3 Mio. Euro) und bereinigte EBIT[1]-Marge 11,8% (GJ2019: 15,0%)



- Gewinn bei 30,0 Mio. Euro (GJ2019: 80,9 Mio. Euro) und freier Cashflow vor Akquisitionen[1] bei 62,3 Mio. Euro (GJ2019: 89,9 Mio. Euro)

- Für GJ2021 Umsatz von 850 bis 900 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT[1]-Marge

zwischen 12% und 13% erwartet; bis 2025 durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 6% und Rückkehr zur bereinigten EBIT[1]-Marge von 15% angestrebt



Luxemburg/Koblenz, 11. Dezember 2020 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, hat heute ihre am 13. November 2020 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen bestätigt und ihren Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen hat sein am 30. September beendetes Geschäftsjahr 2020 mit einer Erholung der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal abgeschlossen.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Wir konnten das abgelaufene Geschäftsjahr profitabel abschließen und blicken zuversichtlich nach vorne. Aus diesem Grund wollen wir unsere Aktionäre auch in diesem ungewöhnlichen Jahr an der positiven Gewinnsituation teilhaben lassen und schlagen der Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vor. In unseren beiden Geschäftsfeldern Automotive und Industrie sehen wir uns nicht zuletzt aufgrund unserer Innovationsstärke hervorragend aufgestellt. Es ist daher unser Ziel, in den kommenden fünf Jahren eine weltweit führende Position im Bereich der Motion-Control-Lösungen einzunehmen."