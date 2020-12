Cambridge Quantum Computing veröffentlicht wissenschaftliche Grundlagenpapiere zum Thema "Meaning Aware" Quantum Natural Language Processing

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - "Quantum native" Attribute der

Verarbeitung natürlicher Sprache, die in Experimenten auf IBM-Quantencomputern

ausgenutzt werden



Cambridge Quantum Computing ( CQC (http://www.cambridgequantum.com/) ) gab heute

bekannt, dass es auf früheren Fortschritten in der "bedeutungsbewussten"

Quantenverarbeitung natürlicher Sprache (Quantum Natural Language Processing,

QNLP) aufbaut und festgestellt hat, dass QNLP quantennativ ist, mit erwarteten

kurzfristigen Vorteilen gegenüber klassischen Computern.





Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) steht ander Spitze der Fortschritte in der zeitgenössischen künstlichen Intelligenz, undsie ist wohl einer der anspruchsvollsten Bereiche auf diesem Gebiet."Bedeutungsbewusstes" NLP bleibt mit klassischen Computern ein fernes Streben.Das stetige Wachstum der Quanten-Hardware und bemerkenswerte Verbesserungen beider Implementierung von Quanten-Algorithmen bedeuten, dass wir uns einer Äranähern, in der Quantencomputer Aufgaben, die auf klassischen Computern nicht mitvertretbarem Ressourcenaufwand erledigt werden können, in wiederholbarer Weiseerledigen könnten und die wichtig und alltagstauglich sind.In Beiträgen, die auf arXiv - dem wissenschaftlichen E-Print-Repository -veröffentlicht werden, liefern die Wissenschaftler des CQC konzeptuelle undmathematische Grundlagen für das kurzfristige QNLP inquanteninformatikerfreundlicher Form. Die Grundlagenarbeit ist in einemexpositorischen Stil mit Werkzeugen geschrieben, die mathematischeAllgemeingültigkeit bieten.Professor Bob Coecke (Oxford University) und sein Team haben bewiesen, dass einQuantencomputer ein "bedeutungsbewusstes" NLP erreichen kann und damit das QNLPals quantennatives System etabliert, das der Simulation von Quantensystemenebenbürtig ist, mit dem Ziel, sprachliche Bedeutungen mit einer reichenlinguistischen Struktur, insbesondere der Grammatik, kanonisch zu kombinieren.Darüber hinaus macht das führende Noisy Intermediate-Scale Quantum(NISQ)-Paradigma für die Kodierung klassischer Daten auf Quantenhardware -variationale Quantenschaltkreise - NISQ besonders QNLP-freundlich.Das Team des CQC hat zuvor eine Quantenbeschleunigung für QNLP-Aufgabenetabliert und einen potentiellen Quantenvorteil für NLP auf verschiedene Weisedemonstriert, u.a. durch algorithmische Beschleunigung für Such- oderKlassifikationsaufgaben, die zu den dominantesten Aufgaben innerhalb des NLPgehören, durch die Nutzung exponentiell großer Quantenzustandsräume, die eserlauben, komplexe linguistische Strukturen unterzubringen, und schließlich