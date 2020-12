Bereits in der letzten technischen Besprechung vom 26. November 2020: „Brent Crude Öl: Rallye, Rallye, Rallye“ wurde für den Rohöl-Future ein Kursanstieg an das rechnerische Ziel von 50,60 US-Dollar pro Fass favorisiert, dieses Niveau wurde im gestrigen Handel (zeitweise) sogar noch übertroffen. Insgesamt kann seit dem Test von 36,00 US-Dollar nun eine fünfwellige Impulsbewegung nachgewiesen werden, die sogar auf dem aktuellen Kursniveau ein Ende finden könnte und stattdessen eine Konsolidierung innerhalb von drei Wellen einsetzen könnte. So viel nur zum kurzfristigen Verlauf auf Sicht der nächsten zwei bis drei Wochen. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung seit den Apriltiefs und einem Kursstand von 15,98 US-Dollar hält für den Öl-Future noch sehr viel höre Kursziele bereit, hier geht es vielmehr um die Ausleuchtung einer kurzfristigen Gegenbewegung auf der Unterseite.

Konsolidierung bald einplanen

Aufgrund des sehr starken Momentums beim Öl-Future könnten weitere Gewinne in den Bereich von 52,14 US-Dollar folgen, spätestens ab 55,00 US-Dollar dürften sich jedoch signifikante Gewinnmitnahmen bemerkbar machen. Hierauf könnte man durchaus mit einem Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFA0J5 reagieren, dieser Trade birgt naturgemäß jedoch hohe Risiken innerhalb eines laufenden Aufwärtstrends. Alternativ könnte die Konsolidierung auch abgewartet und der Future an seinem Tiefpunkt abgefischt werden. Bei einer sofortigen Trendumkehr findet Brent im Bereich von 48,85 US-Dollar eine erste Unterstützung vor, darunter bei 47,43 und 46,53 US-Dollar. Das wären auch die Ziele der eingangs beschriebenen Konsolidierungsbewegung.