Fast 3000 Corona-Tote in den USA

BALTIMORE (dpa-AFX) - In den USA sind binnen 24 Stunden fast 3000 Tote infolge einer Coronavirus-Infektion verzeichnet worden. Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Freitagmorgen (MEZ) wurden am Donnerstag 2934 Verstorbene registriert. Das ist die zweithöchste je registrierte Tageszahl. Der bisherige Höchstwert war am Mittwoch mit 3124 Corona-Toten verzeichnet worden.

Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages überschritt erneut die Marke von 200 000 und lag am Donnerstag mit 224 452 etwas höher als am Mittwoch. Der bisher höchste Wert wurde mit 227 828 am 4. Dezember registriert.