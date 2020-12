Voyager schließt Fusion mit LGO, einem Unternehmen mit einer vollständig regulierten Plattform in Europa, ab

New York, 11. Dezember 2020. Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR, OTCQB: VYGVF, FWB: UCD2), ein börsennotierter, lizenzierter Krypto- Asset -Broker, der Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto- Asset sowie die Möglichkeit bietet, daraus Zinsgewinne zu erwirtschaften, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Fusion seines europäischen Geschäfts mit LGO, SAS, einem von der AMF - der Börsenaufsichtsbehörde Frankreichs - regulierten Unternehmen, abgeschlossen hat. Durch die Fusion erhält Voyager die direkte Kontrolle über das regulierte Unternehmen, wodurch das Unternehmen seine europäische Strategie forcieren kann.

„Diese Fusion gibt Voyager die Fähigkeit, der europäische Bevölkerung von 750 Millionen Menschen die verbraucherfreundlichste Brokerage-Plattform für Investitionen in Krypto- Asset anzubieten“, meint Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager. „Wir sehen unserer internationalen Expansion entgegen, während Voyager sein Wachstum an allen Fronten fortsetzt, wobei das verwaltete Vermögen weiter schnell zunimmt und unser Produktangebot kontinuierlich durch Debit- und Kreditkarten verbessert wird. Wir verzeichnen auch bessere Margen und werden in naher Zukunft traditionellere Bankenprodukte einführen. Wir freuen uns darauf, die Voyager zu einem echten globalen Unternehmen auszubauen und Gaspard de Dreuzy an die Spitze der Integrationsbemühungen in Europa zu berufen".

Mit dem Abschluss der Fusion kann Voyager nun die nächste Version des Voyager-Token in Verbindung mit einem Token-Tausch fertigstellen, damit können die Inhaber der VGX- und LGO-Token diese in das neue Token umtauschen. Der Token-Tausch soll im ersten Quartal 2021 stattfinden. Das neue Token wird dezentralisierte Finanzmerkmale wie die Verwaltung durch die Community sowie moderne Nutzwerte wie Staking mit einem anfänglichen Zinssatz von sieben Prozent, Rückzahlungsbelohnungen beim Handel auf der Voyager-Plattform, Debitkartenvorteile, Zinserhöhungen, Senkung von Abhebungsgebühren und vieles mehr umfassen - und all das auf globaler Ebene.