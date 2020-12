Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in den Lockdown Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.12.2020, 08:43 | 60 | 0 | 0 11.12.2020, 08:43 | STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württemberg geht wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs anzustreben, sofern keine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden könne./poi/DP/jha Diesen Artikel teilen

