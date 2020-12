---------------------------------------------------------------------------

AdHoc Mitteilung



Wels, 11. Dezember 2020



PIERER Mobility AG: Weitere Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020



- Anhaltend positive globale Nachfrage nach motorisierten Zweirädern (Motorräder und E-Bicycles) führt zu erneuter Ergebnisverbesserung

Aufgrund der anhaltend positiven globalen Nachfrage nach motorisierten Zweirädern (Motorrädern und E-Bicycles) gibt der Vorstand heute bekannt, die im September 2020 veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 erneut anzuheben.



Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahreskonzernumsatz von nunmehr über EUR 1.500 Mio. erwartet. Aufgrund der hohen Nachfrage ist es im 2. Halbjahr 2020 gelungen, die verlorenen Produktions- bzw. Absatzmengen aus dem COVID19 Lockdown des Frühjahrs weitgehend aufzuholen und einen Umsatz von ca. EUR 900 Mio. zu erwirtschaften. Damit wird der Umsatz für das zweite Halbjahr um mehr als 17 Prozent über dem des Vergleichszeitraum des Vorjahres liegen.

Mit einem erwarteten EBIT von ca. EUR 100 Mio. für das Geschäftsjahr 2020 liegt die EBIT-Marge über der veröffentlichten Guidancebandbreite von 4 - 6 % des Umsatzes. Der Free Cash-Flow wird über EUR 130 Mio. liegen und damit signifikant über der letzten Prognose.



