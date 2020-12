Obwohl der Straßenverkauf zum normalen Geschäft gehört, leiden Schnellrestaurants unter der Pandemie. Einige müssen Umsatzrückgänge von 40 Prozent verkraften. Der McDonald´s Konzern konnte sich im Q3 gegen diese exorbitanten Verluste stemmen und verlor im Jahresvergleich nur 2 % beim Umsatz. Beim Gewinn pro Aktie wurde ein sattes Plus von 11 % im Quartalsvergleich ausgewiesen. Vor der Pandemie verzeichnet der Fast Food Riese ein jährliches Wachstum beim Gewinn pro Aktie von guten 12 % pro Jahr, von 2020 bis 2022 schrumpften die EPS auf 4% pro Jahr. Hier ist allerdings anzumerken, dass nach der wahrscheinlichen Überwindung der Pandemie im Jahr 2022 die EPS ein gesundes Wachstum wiederspiegelt. Die Analysten von Barclays sehen das Papier als Folge bei 242 US-Dollar.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von McDonald´s zeichnet sich für gewöhnlich durch eine geringe Volatilität aus. Die Ausnahmen bilden die Handelstage rund um den Corona Sell Off und die Veröffentlichung der Zahlen zum 3 Quartal am 9. November 2020. An diesem Tag wurde eine Schwankung von knappen 10% verzeichnet, wobei der Kurs den gesamten Tagesgewinn wieder abgeben musste. Verglichen mit der Benchmark S&P 500 tanzt das Papier erst seit Anfang November aus der Reihe und hat einiges an Terrain verloren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese geringere Performance über die Zeit wieder ausgeglichen wird. Die Unterstützung bei 202,31 US-Dollar sollte den Kursverlauf wieder umkehren und eine Aufwärtsdynamik einleiten. Weiters ist im Chart ersichtlich, dass der Widerstand bei 218,89 US-Dollar eine sehr harte zu knackende Nuss darstellt, nachdem dieses Level schon vor dem Sell Off im März nicht zu überwinden war. Im Falle einer Bewältigung ist das Potenzial geschaffen, um bis zum Level von 230,44 US-Dollar hochzulaufen.