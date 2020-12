Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Dermapharm - Neuer Kursanstieg? Am Vortag hieß es: "Es bietet sich weiterhin eine Long-Position im Bereich des 10er-EMA bzw. an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals an." Das Tagestief wurde bei 53,06 Euro erreicht, dann zogen die Titel wieder hoch. Dem Trend folgend …