Maritime Resources: 2021 Jahr der Entscheidung, Aktie unterbewertet!

Schon 2022 will Maritime Resources (0,13 CAD | CA57035U1021) mit dem Goldabbau auf der historischen Hammerdown-Mine in Neufundland beginnen. CEO Garett Macdonald skizzierte nun im Rahmen eines Video.Webinars die nächsten Schritte. So soll jetzt erst einmal ein Ressourcen-Update kommen. 2021 will man dann eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Nach der in diesem Jahr veröffentlichten Wirtschaftlichkeitsstudie ist der Abbau von durchschnittlich 70.000 Unzen p.a. in den ersten fünf Jahren möglich. Dem steht ein Börsenwert von lediglich 51 Mio. CAD gegenüber, also umgerechnet gerade einmal 33 Mio. Euro. Die Aktie der Kanadier läuft noch völlig unter dem Radar vieler Anleger, obwohl prominente Investoren wie Sprott mit an Bord sind und auch schon im nächsten Jahr der Start des Minenbaus erfolgen soll, damit man 2022 mit der Produktion beginnen kann. Aktuell notiert Maritime Resources mit 0,13 CAD sogar unter dem Financing-Preis aus dem August von 0,15 CAD. Alles weitere hören und sehen sie im Video. Die Frage und Antwort-Runde gibt es auch auf Deutsch!

Highlights Maritime Resources

– Wiederinbetriebnahme der Hammerdown-Mine (ehemals Richmont Mines, 2000-04 mit einem cut-off grade von 8,2 g/t in Produktion)

– Top-Jurisdiktion Neufundland mit hervorragender Mining-Infrastruktur (Verarbeitungsanlage unweit der Liegenschaft) und politischer Unterstützung

– NI 43-101 konforme Ressource (M&I) mit 521.000 Unzen Gold (5,64 g/t) plus 466.000 Unzen Gold (4,49 g/t) in der Kategorie inferred)

– Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA aus 2020): NPV 204 Mio. $ | 81% IRR nach Steuern | Produktion von 70.000 Unzen p.a. (Durchschnitt erste 5 Jahre)

– Explorations-Upside auf Liegenschaft und in nächster Nachbarschaft

– 7,6 Mio. $ Working Capital, schuldenfrei

– Top-Anteilseigner: DGMP, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, 1832 Asset Management, EDE Asset Management

– Letzte Kapitalerhöhung bei 0,15 CAD (Volumen: 8,7 Mio. $, August 2020)

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,12 CAD

Börsenwert: 51 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 319.964.338 Mio.