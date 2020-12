Die beiden Börsengänge von DoorDash und Airbnb gestern und vorgestern sind ein Spiegelbild der aktuellen Stimmung der Aktienmärkte! Bewertungen spielen scheinbar keine Rolle mehr - diesmal ist alles anders

Die beiden Börsengänge von DoorDash und Airbnb gestern und vorgestern sind ein Spiegelbild der aktuellen Stimmung der Aktienmärkte! Bewertungen spielen scheinbar keine Rolle mehr - diesmal ist alles anders, lautet das Motto. Das erinnert stark an die Dotcom-Blase, denn auch diesmal scheint der entscheidende Punkt zu sein: "Hauptsche was mit Internet"! Diesmal sind es eben Plattformen - aber dennoch verbrennen diese Firmen Geld, bei gleichzeitig immens hoher Bewertung. Wird diese Dotcom-Blase 2.0 für die Aktienmärkte ähnlich schmerzhaft enden wie die erste - oder passiert gar nichts, weil die Notenbanken ihr Sicherheitsnetz unter die Märkte gespannt haben? Machen die Notenbanken die Blase also zu einem Dauer-Zustand?

