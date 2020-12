Modern Meat startet Weihnachts-Pilotprogramm mit einem Bündelangebot

11. Dezember 2020, Vancouver, BC - - Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) („Modern Meat“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten, freut sich, rechtzeitig zur Weihnachtszeit die Einführung seines ersten Feiertags-Bündelangebots anzukündigen. Dieses Feiertagsset enthält einen 100 % pflanzlichen Modern Meat-Feiertagsbraten begleitet von einer schmackhaften veganen Soße und einem Apfeldessert (Crumble) - so lecker, dass man auch zu einem Nachschlag nicht nein sagt. Modern Meat ist erfreut, mitzuteilen, dass der Modern Meat-Feiertagsbraten im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten glutenfrei ist, was für viele Verbraucher, die an Zöliakie leiden oder andere diätetische Einschränkungen befolgen, äußerst attraktiv sein dürfte. Die Lieferung des Feiertagssets im Großraum Vancouver ist kostenfrei und das Unternehmen bietet die erweiterte Lieferung nach Whistler, Vancouver Island und Kelowna für eine zusätzliche Gebühr von 20 Dollar an.

„Wir freuen uns sehr über die Einführung dieses limitierten 100 % pflanzlichen, glutenfreien, saisonalen Modern Meat-Bratens in diesem Jahr. Der ‚Braten‘ ist seit langem eine feste Feiertagstradition und unser kulinarisches Team ist der Ansicht, dass auf dem Markt eine einzigartige gesunde, vegane und glutenfreie Alternative fehlt. Wir wollen diese Lücke füllen und haben diese Gelegenheit für unser Unternehmen genutzt, einen Soft-Launch unseres Modern Meat-Bratens auf den Weg zu bringen in der Hoffnung, auf diesem Pilotprogramm aufbauen zu können“, erklärt Tara Haddad, Gründerin und Chief Executive Officer des Unternehmens.

„Unser Team sieht sich ständig vor die Herausforderung gestellt, innovative saisonale Angebote zu entwickeln. Wir erhalten damit einen großartigen Einblick in den Feiertagsmarkt und die Akzeptanz möglicher zukünftiger Angebotsideen in diesem Bereich. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um unser internes umweltverträgliches Versand- und Logistikprogramm (Green Routing) zu verfeinern, während sich das Unternehmen aggressiv darum bemüht, unserer Reichweite zu vergrößern und andere Einnahmequellen außerhalb unseres aktuellen Modells zu erschließen“, meint Chris Parkinson, Brand and Relationship Manager des Unternehmens.