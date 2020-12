TAAT meldet freiwillige Ausübung von Warrants aus der Privatplatzierung vom Oktober 2020 für einen Bruttoerlös von CAD$10.000.000

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, 11. Dezember 2020 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass 4.992.308 Stammaktienkaufwarrants, die in Verbindung mit einer in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Oktober 2020 angekündigten Privatplatzierung (die „Platzierung“) in Höhe von CAD$6,75 Millionen ausgegeben wurden, freiwillig zu einem Ausübungspreis von CAD$2,00 pro Stück ausgeübt wurden. Dies entspricht einem Bruttoerlös für das Unternehmen von ungefähr CAD$10.000.000. Bei den Zeichnern der Platzierung handelte es sich um eine Gruppe von Investoren (die „Gruppe“), darunter Frau Debbie Chang, Mitbegründerin von Horizons Ventures, die in privater Eigenschaft investierte. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der freiwilligen Ausübung dieser Warrants durch die Gruppe zur Verbesserung und Beschleunigung der Vermarktungsbemühungen für TAAT, sein Vorzeigeprodukt, das derzeit in den Vereinigten Staaten von Ohio aus eingeführt wird, zu verwenden.

TAAT ist eine nikotin- und tabakfreie Alternative zu Tabakzigaretten, die entwickelt wurde, um die Erlebniskomponenten des Rauchens alter Tabakprodukte genau nachzuahmen. Das Unternehmen hat Beyond Tobacco, das Basismaterial von TAAT, entwickelt, das einem 14-stufigen Produktionsprozess mit einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, die dafür sorgt, dass das Material einen Geschmack und Geruch hat, die tatsächlichem Tabak ähneln. Unter der Führung von Mitgliedern des gehobenen Managements, ehemaligen Mitarbeitern von Philip Morris International, dem weltgrößten Tabakhersteller, profitiert das Unternehmen von einer Erfahrung in der Tabakindustrie, die die Vermarktung von TAAT als wettbewerbsfähiges Produkt in der weltweiten Tabakindustrie mit einem Umsatz von US$814 Milliarden maßgeblich beeinflussen kann. Das Unternehmen hat sich über ADCO Distributors, Inc. („ADCO“), einen großen Tabakgroßhändler im Bundesstaat Ohio, der die Produkte der weltweit führenden Zigarettenmarken (z.B. Marlboro, Newport, Camel) führt, den Vertrieb von TAAT gesichert.