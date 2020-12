Perfect Corp. und Snap Inc. arbeiten in Kooperation an interaktiven AR Try-On-Erlebnissen für Schönheitsmarken Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 11.12.2020, 09:00 | 46 | 0 | 0 11.12.2020, 09:00 | Perfect Corp., der führende Anbieter von Beauty-Tech-Lösungen und Erfinder der YouCam-Apps hat in Zusammenarbeit mit Snap Inc. virtuelles Makeup in Form von Augmented Reality (AR) Try-Ons in die Snapchat-Plattform integriert. Die Partnerschaft ermöglicht Marken, digitale AR-Erlebnisse, die sie bereits mit Perfect Corp. erstellt haben, in Snapchat zu integrieren und diese Erlebnisse in Snapchat-Objektive umzuwandeln, die auf ihren Markenprofilen basieren. Marken haben jetzt die Möglichkeit, ihre interaktiven AR-Erfahrungen effizient zu skalieren, die Auswirkungen ihrer Investitionen zu verstärken und ihre Erfahrungen ohne zusätzliche Ressourcen oder Aufwand auf die Snapchat-Community auszudehnen. Snapchatter können Beauty-Produkte ihrer bevorzugten Beauty-Marken mit Perfect Corp. entdecken, testen und einkaufen. Auf diese Art und Weise haben sie die Möglichkeit, das Gen Z-Publikum von Snapchat erreichen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201211005020/de/ Perfect Corp. and Snap Inc. partner to support interactive AR try-on experiences for beauty brands (Graphic: Business Wire) „Wir freuen uns sehr, mit Snap Inc. zusammenzuarbeiten, um die Wirkung und Zugänglichkeit von Beauty-Tech-Investitionen für unsere Markenpartner zu verbessern“, erklärt Alice Chang, Gründerin und CEO von Perfect Corp. „Diese einzigartige Kooperation mit Snapchat ermöglicht Verbrauchern virtuelle Schönheitserlebnisse und sicheres Einkaufen. Die virtuellen AR- und AI-Try-Ons sind für alle Schönheitsmarken verfügbar einfach zu bedienen und sofort skalierbar, um eine größere Wirkung zu erzielen und das gesamte Schönheitsuniversum zu verbessern. “ Im Rahmen dieser Partnerschaft können Marken ihre vorhandenen AR-Erfahrungen schnell und einfach auf der Snapchat-Plattform bewerben und so Reichweite, Bekanntheit und Umsatz steigern. Bei Kampagnen mit AR-unterstützten Produkten wird bei Snapchat im Vergleich zum Q3-Durchschnitt * eine 2,4-fach höhere Steigerung der Aktionsabsicht erzielt. Snapchat bietet außerdem detaillierte Analysen und Einblicke in das Nutzer-Verhalten, damit Marken verstehen, an welchen Produkten User am meisten interessiert sind. Mit über 180 Millionen Snapchattern, die sich täglich mit AR beschäftigen, und einer robusten AR-Entwickler-Community, die über 1,5 Millionen AR-Objektive aufgebaut hat, ist Snapchat in Bezug auf Selbstausdruck, Kommunikation, Unterhaltung und Nützlichkeit führend. „Unsere Partnerschaft mit Perfect Corp macht es über 200 Schönheitsmarken einfach, eine virtuelle und intuitive Storefront auf Snapchat zu erstellen“, sagte Carolina Arguelles Navas, Leiterin für Augmented Reality -Produktmarketing bei Snap Inc. „Gemeinsam helfen wir Marken dabei, die nächste Generation von Schönheitskonsumenten mit Technologien zu erreichen, die das Einkaufserlebnis für Schönheitspflege neu erfinden.“ *Quelle: Snap Inc. internal data Q2-Q3 2020 Über Perfect Corp. Perfect Corporation widmet sich mit einer einzigartigen mobilen Plattform den Themen rund um Schönheit und Mode und ist stets darum bemüht, den Bedürfnissen von Fashion- und Beauty-Fans gerecht zu werden. Mit ihren weltweit erfolgreichen Beauty-Apps für virtuelle Kosmetikanwendungen und zur Bearbeitung sowie Verbesserung von Selfies zielt Perfect Corp. darauf ab, bei der Interaktion zwischen Kosmetikunternehmen, Konsumenten und Kosmetikprodukten mitzuwirken. Weitere Informationen über Perfect Corp. finden Sie unter de.perfectcorp.com. Alle hier erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen nur Identifikationszwecken und sind geistiges Eigentum des jeweiligen Besitzers. Copyright 2020 Perfect Corp. Alle Rechte vorbehalten. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201211005020/de/



