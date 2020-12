TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) lässt eine Bombe platzen, die am heutigen Handelstag wohl sehr hohe Wellen schlagen sollte. Wellen, die möglicherweise einen Tagesgewinn von 30% oder mehr bedeuten könnten.

Die tabak- und nikotinfreie Zigarette von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR), die aber wie eine normale Zigarette schmecken soll, geht in den nächsten Tagen in den Verkauf! Schon vorab zeichnet sich ein gigantisches Interesse an den Beyond Tobacco™ -Zigaretten ab, sodass man eigentlich auf eine vorhersehbare Kauflawine des Produkts und somit auch auf eine Kauflawine für die Taat-Aktie spekulieren kann, sobald offizielle Zahlen publik werden. Nun, kurz bevor die erste Waren in die Shops geliefert wird, haben die Investoren Grund zum Feiern:

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) meldet, dass rund 5 Mio. Warrants zum Kauf von Stammaktien, die im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung in Höhe von 6,75 Mio. CAD ausgegeben wurden, zu einem Ausübungspreis von jeweils 2,00 CAD für einen Bruttoerlös von gerundet 10.000.000 CAD an das Unternehmen, FREIWILLIG ausgeübt wurden.

Die Teilnehmer der Platzierung waren eine Gruppe von Investoren, darunter Frau Debbie Chang, Mitbegründerin von Horizons Ventures, in ihrer persönlichen Eigenschaft.

NEWS-FAZIT

Neben dem erfreulichen Umstand, dass das Unternehmen nun zusätzliches Arbeitskapital von 10 Mio. CAD zur Verfügung hat, gilt es bei diesem Vorgang ein paar weitere Aspekte zu beachten:

Die durch die Einlösung der Warrants erworbenen Aktien unterliegen immer noch einem VERÄUSSERUNGSVERBOT (9. Februar 2021)!

(9. Februar 2021)! Durch die Einlösung der Warrants VERDOPPELT Starinvestorin Debbie Chang ihren Aktienbestand in TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR)



Debbie Chang ist Mitbegründerin von Horizons Ventures. Horizons managt unter ihrem aktiven Mitwirken die privaten Investments einer der reichsten Bürger dieser Erde. Sir Li Ka-shing, dem ein Vermögen von 25 Milliarden USD zugeschrieben wird, ist ein Geschäftsmagnat, Investor und Philanthrop aus Hongkong.

Li Ka-shing und Debbie Chang – Quelle Horizons



Horizons, und somit auch Debbie Chang, haben eine goldene Nase bewiesen: Airbnb, Skype, Improbable, Impossible Foods, Spotify, Waze, Facebook, Razer, Slack oder Zoom Video Communications sind nur einige Firmen, in die man frühzeitig investiert hatte.

Nun verdoppelt Frau Chang, die schon so unglaublich oft eine goldene Nase bewiesen hat, mit ihrer Privat-Schatulle ihren Bestand in TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR)!





Wenn ein Superstar wie Debbie Chang ihren Bestand in TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) verdoppelt, dann kann man annehmen, dass dies möglicherweise auch für den Kleinanleger eine gute Idee sein könnte! MEINUNG AUTOR

TAAT LIFESTYLE AND WELLNESS LTD.*

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. – Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

Das kanadische Start-up hat mit Beyond Tobacco eine Zigarette erfunden, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Der Markteintritt ist nicht, wie vielleicht jetzt mancher vermuten wird, noch Jahre entfernt: Nein, er startet inden nächsten Tagen im Bundesstaat Ohio.

VERKAUFSSTART IN OHIO: WARUM?

CEO Setti Coscarella erklärt es in einem Video:

Ohio ist groß genug, um Wellen zu schlagen, aber klein genug, um es zu managen. Ohio bildet die durchschnittliche amerikanische Bevölkerung am besten ab. Die Ohio-Raucherquote liegt mit 50% über dem US-Durchschnitt (13% vs. 20%). Ohio grenzt an fünf Staaten: Michigan, West Virginia, Kentucky, Pennsylvania und Indiana.



WARUM DIESES UNTERNEHMEN EIN NOCH NIE DAGEWESENER ERFOLG WERDEN KANN!



Setti Coscarella, bis vor kurzem noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Job bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) an (Newslink), nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte! Kürzlich vermeldete man dann sogar den zweiten Zugang von Philip Morris, der ähnlich wie Coscarella eine 20-jährige Erfahrung in der Tabakindustrie mitbringt: Tim Corkum wurde zum Chief Revenue Officer von Taat ernannt.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftreten ließ Coscarella mit einer Aussage aufhorchen (Video):

Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) wäre eine Enttäuschung für mich! SETTI COSCARELLA, CEO VON TAAT LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. (WKN: A2P6PR)

Taat Werbeplakat



Tim Corkum billigt den Beyond Tobacco ™-Zigaretten von Taat höchste Marktchancen zu und erklärt auch warum:

Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte lang das Verhalten von erwachsenen Tabakkonsumenten kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass Nikotin zwar von Natur aus süchtig macht, das „Ritual“ des Rauchens einer Zigarette jedoch für viele Raucher eine Quelle des Wohlbefindens ist, welche die meisten anderen Tabakalternativen kaum replizieren konnten. Beyond Tobacco™ -Zigaretten ermöglichen potenziellen Tabakkonsumenten, beide Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Suchtmitteln (Nikotin) zu verringern. – CRO Tim Corkum über die Beyond Tobacco™ -Zigaretten in der News vom 21.8.2020

KANN DIESES SENSATIONELLE PRODUKT “RE-ENGINEERED” WERDEN?

Ich denke nicht, denn es muss einen 20-stufigen Prozess durchlaufen, bis aus “schnödem” Hanf eine Beyond Tobacco™ -Zigarette wird. Zusätzlich genießt man seit der Patentanmeldung des Herstellungsprozesses des Zigaretten Rohmaterials den Schutz des geistigen Eigentums.

PRODUKTDETAILS

Die Beyond Tobacco-Zigarette von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) enthält zusätzlich mindestens 50 mg Cannabidiol (CBD, ein nicht-psychoaktives Derivat von Hanf) pro Zigarette, das nachweislich Tabakentzugserscheinungen mildert und die Abhängigkeit verringert.

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) hat in einer News (29. Juni 2020) bekannt gegeben, seine erste Phase der Einzelhandelsmarkttests für die neuen Taat-Hanfzigaretten abgeschlossen zu haben. Die Rückmeldungen der Nutzer waren durchweg positiv und es kam häufig zu Nachbestellungen (75%) der Taat Beyond Tobacco™ -Zigaretten.

KEIN WERBEVERBOT FÜR DIE NEUE ZIGARETTE ERWARTET

Da die von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) neu erfundene Zigarette weder Nikotin noch Tabak enthält, entfallen für den US-Markt jegliche Warnhinweise und auch die extrem hohen Steuern und in unseren Augen noch wichtiger: das Werbeverbot! Taat kann und darf die Beyond Tobacco-Zigarette offensiv vermarkten. Ich kann eigentlich fast gar nicht glauben, dass noch kein anderer auf diese Idee gekommen ist. Erinnern wir uns: Der kurzfristige Trend rund um JUUL war Philip Morris zig Milliarden werden: Ein dreißigprozentiger Einstieg des Tabakriesen bewertete JUUL über Nacht mit 38 Mrd. USD!

REVOLUTIONIERT TAAT DIE TABAKINDUSTRIE?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR)!

Die Taat Beyond Tobacco™ -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine “echte Zigarette” riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

VOM FACH

CEO Setti Coscarella leitete Bei Philip Morris ein Kommerzialisierungsteam für sein RRP-Portfolio (Reduced Risk Products), eine der am schnellsten wachsenden Kategorien von Philip Morris weltweit. Unter seiner Führung wurden die Verkäufe von Philip Morris in diesem Sektor VER-5-FACHT!!!

Der Gründer von TAAT, Joe Deighan, ist ein erfahrener Unternehmer im Bereich Tabakalternativen. Im Jahr 2012 gründete Deighan den Produzenten von Verdampferflüssigkeiten JJuice LLC. JJuice wurde ohne Investorenkapital „gebootet“ und perfektionierte letztendlich eine proprietäre Formel, die an Popularität gewann. Dies führte zu einer Präsenz von JJuice in Geschäften in allen 50 US-Bundesstaaten und in 26 Ländern international. Außerdem produzierte man auch für andere Marken. Im August 2017 wurde JJuice von Global Tobacco LLC aus Dallas erworben. Von diesem Erfolg war Deighan inspiriert, eine „Hanfzigarette“ zu kreieren, die es auf dem Markt noch nicht gab, was schlussendlich nach dem Abschuss seiner Entwicklung zur Gründung von TAAT führte.

FAZIT:

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) ist ein Startup, das in Las Vegas in Nevada seinen Hauptsitz hat und von einem in der Tabakindustrie sehr erfahrenen Manager angeführt wird. Außer im Mormonenstaat Utah ist die Produktion und der Konsum von rauchbaren Hanfprodukten im Rest der USA erlaubt. Dennoch verkaufen sich Hanfzigaretten derzeit nicht besonders gut, was bis dato wohl dem sehr ungewöhnlichen Geschmack geschuldet ist, der wenig Gefallen findet. Der Mensch und speziell der Raucher ist ein Gewohnheitstier und wenn eine Zigarette nicht wie eine Zigarette schmeckt, dann ist sie auch keine Zigarette.

Taat-Hanfzigaretten sollen wie “echte” Zigaretten riechen, schmecken und auch das Rauchgefühl (Abbrenndauer, Rauchentwicklung) soll das Selbe sein. Dies wird durch zahlreiche Videos bestätigt!

2:50 …ich denke ich mage diese hier (Beyond Tobacco) mehr als meine Zigaretten…

Aufgrund der Tatsache, dass Hanfzigaretten keine Tabaksteuer auferlegt haben, ergeben sich auch höhere Gewinnmargen als bei vergleichbaren Tabakprodukten. TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) geht von einer Profitmarge von 30-40% aus (Quelle Präsentation)

Ist TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) eine potenzielle Tenbagger-Chance? Der Produktlaunch der Taat Beyond Tobacco ™ -Zigaretten ist offensichtlich nur wenige Tage entfernt. Ist dieser erfolgreich, und die Testzahlen legen dies durchaus nahe, dürfte die Aktie den Start-up-Bereich sehr schnell verlassen! MEINUNG AUTOR

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

