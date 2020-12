Datametrex gibt Stellungnahme zu einer von Air Canada auf Twitter veröffentlichten Aussage ab

Toronto, Kanada, 11. Dezember, 2020 - Datametrex AI Limited (das „Unternehmen“ oder „Datametrex“) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) möchte eine Stellungsnahme zu einer Aussage abgeben, die am 22. November 2020 von Air Canada auf Twitter bezüglich COVID-19-Tests und Datametrex veröffentlicht wurde.

Der offizielle Twitter-Kanal von Air Canada, @AirCanada, antwortete auf einen Tweet auf eine Frage zu vertrauenswürdigen COVID-19-Testpartnern für Reisen in den US-Bundesstaat Hawaii mit folgender Erklärung: „Der Staat Hawaii akzeptiert nur einen COVID-19 PCR - Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) eines zertifizierten klinischen Labors von vertrauenswürdigen Test- und Reisepartnern. In Kanada sind dies: LIFE LABS, DYNACARE, Datametrex al limited, Biron und DynaLIFE MEDICAL LABS. /Ariana.“

Obwohl das Unternehmen den Tweet nicht öffentlich kommentiert hat, wurden mehrere Anfragen zu diesem Tweet an das Management herangetragen. Was das Unternehmen bestätigen kann, ist, dass Datametrex dabei ist, einen Vertrag zur Unterstützung kanadischer Gemeinden abzuschließen und Reisenden in mehreren großen Metropolen Kanadas vor der Abreise PCR-basierte Tests auf das Coronavirus (COVID-19) anzubieten. Diese Tests werden für Reisende verfügbar sein, die zu beliebigem Zielort fliegen, der einen negativen COVID-19-Test erfordert.

Als vertrauenswürdiger Test- und Reisepartner wird Datametrex in einer Pressemitteilung weitere Kommentare zu den Standorten und Besonderheiten des COVID-19-Tests für Reisende geben. Datametrex ist davon überzeugt, dass Tests und Gewissheit wichtig für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sind.

Wichtige Erwägungen zu COVID-19

Hinweis: Health Canada rät davon ab, einen COVID-19-Test durchführen zu lassen, wenn Sie keine Symptome des Virus haben. Da ein negatives Ergebnis für das hawaiianische Vortestprogramm erforderlich ist, würde dies gegen den Rat des öffentlichen Gesundheitssystems verstoßen.

Die kanadische Regierung warnt auch vor Reisen außerhalb des Landes. Aufgrund der COVID-19-Pandemie könnten Regierungen, die ihre Grenzen für Touristen geöffnet haben, plötzlich strenge Reisebeschränkungen auferlegen, was Ihnen die Rückkehr nach Hause erschweren könnte.

Gemäß den Maßnahmen der Provinzregierungen in Kanada müssen alle ankommenden Passagiere von außerhalb Kanadas, unabhängig von ihrem Endziel, einen Selbstisolierungsplan vorlegen. Aus diesem muss hervorgehen, dass die zurückkehrenden Passagiere 14 Tage lang Unterstützung für eine sichere Selbstisolierung erhalten.